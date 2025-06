Inka Bause schwärmt von Schlager-Star – selbst Helene Fischer hat das Nachsehen

Inka Bause ist bekannt dafür, für einsame Bauern die große Liebe zu finden. Die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin hat sich bereits unzählige Male als Amor bewiesen. Und als Schlagersängerin steht Inka Bause natürlich auch auf dieses Musikgenre.

Ganz besonders eine andere Sängerin hat es der 56-Jährigen angetan. Da hat selbst Schlagerqueen Helene Fischer das Nachsehen!

Inka Bause schwärmt von Schlager-Star – es ist nicht Helene Fischer

Bei Instagram soll sich Inka Bause in einem Interviewspiel von „Meine Schlagerliebe“ für einen Duett-Partner aus dem Schlagergenre entscheiden. Zunächst heißt es „Semino Rossi oder Beatrice Egli?“.

Ihre Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Oh Scheiße…. mit Beatrice Egli. Aber Semino Rossi ist einer der witzigsten Kollegen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Super nett. Aber Beatrice ist eben auch so nett“, schwärmt Inka Bause im Netz.

Als die Frage aufkommt, ob Beatrice oder Andrea Berg die bessere Sängerin für ein Duett wäre, hat Inka Bause ebenfalls eine klare Meinung: „Ich bleibe bei Beatrice Egli. Was man hat, weiß man, was man kriegt, weiß man nicht.“ Und auch Thomas Anders kann da im Anschluss nichts an der Entscheidung rütteln: „Beatrice Egli!“

Was aber, wenn die erfolgreichste Schlagersängerin Deutschlands zur Wahl steht? „Beatrice Egli oder Helene Fischer?“

Auch da weiß die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin, wen sie bevorzugt, auch wenn sie erst versucht, möglichst diplomatisch zu bleiben. „Zu dritt wäre doch toll. Nee, ich glaube, Beatrice Egli. Ich mag Helene wirklich, aber Beatrice Egli… ich bleibe bei Beatrice Egli.“

Und auch beim letzten Versuch, Inka Bause noch auf Vanessa Mai umzustimmen, bleibt die Moderatorin bei ihrer ersten Meinung: „Beatrice Egli. Ich mag auch Vanessa Mai, blöd. Aber Beatrice Egli.“

Na da hat die Schweizer Sängerin, die im Jahr 2013 bei DSDS entdeckt wurde und als Siegerin hervorging, mit „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause aber ein richtiges Fangirl!