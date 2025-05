Cranger Kirmes: Highlight-Event kehrt zurück – doch Fans müssen aufpassen

Er war totgesagt – doch jetzt ist er zurück! Der legendäre Karaoke-Biergarten feiert sein großes Comeback auf der Cranger Kirmes. Die Fans dürfen sich auf Mikrofone, Lichter, laute Stimmen und kühle Bierkrüge freuen. Es wird wieder so gesungen, gelacht und gefeiert wie früher.

Doch die Fans müssen aufpassen, denn der gewohnte Ort ist Vergangenheit. Gegenüber DER WESTEN wurde verraten, wo das beliebte Karaoke-Bierzelt seine Zelte aufschlägt.

Cranger Kirmes: Legendäre Karaoke-Biergarten kehrt zurück

„Ja, wir sind dabei!“, bestätigt Panagiotis Panagiotidis, der Macher hinter dem „Karaoke-Zauber“. Nach dem erfolgreichen Comeback im Jahr 2024 will Panagiotidis es nun endgültig wissen – und zwar mit voller Power.

Was den Unterschied macht? Der Standort. Die Lösung war der neue Platz direkt auf dem Festgelände. Früher stand der Biergarten außerhalb an der Hauptstraße, was für Panagiotidis und seinen damaligen Partner, den Schausteller Patrick Arens, ein Stimmungskiller war. Die Konsequenz damals: Schluss, aus, Mikrofon ausgesteckt. Der Kult in Herne war Geschichte.

Doch 2024 keimte Hoffnung auf: Ein eintägiges Revival mit dem Schausteller Johann Meyer, der an diesem begehrten Standort seinen Gastronomiebetrieb „Lieblingsmensch“ betrieb, ließ den Glanz vergangener Nächte wieder aufleben.

Und jetzt? Jetzt ist es ganz offiziell. „Liebe Karaoke-Biergarten-Freunde, jetzt ist es endlich so weit – der Kult kehrt zurück! Nach einer emotionalen Pause sind wir wieder auf der Cranger Kirmes, in alter Stärke, mit voller Leidenschaft und bereit für unvergessliche Nächte“, so ein Post auf Facebook.

Fans sind ganz aus dem Häuschen: „Mega!“

Die Reaktionen im Netz? Pure Vorfreude! „Mega! Ich freue mich“, jubelt so eine Userin. Auch eine andere schreibt: „Wahnsinn! Endlich wieder!“ Jemand anders ist ganz begeistert: „Welche zauberhafte Nachricht – wurde auch Zeit!“ Andere wollen es genauer wissen: „An gleicher Stelle wie früher?“

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten – und sie kam direkt von ganz oben. Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda erklärte gegenüber DER WESTEN: „Der Biergarten wird diesmal nicht an der Hauptstraße, sondern auf dem Festplatz stehen.“ Und zwar zwischen dem Fischhaus Lichte und dem Happy Sailor. Mit dabei ist natürlich auch wieder der Publikumsliebling Johann Meier, auch bekannt als der „Schengelmeister“. Und Panagiotidis selbst?

Er ist nicht nur der kreative Kopf hinter dem Projekt, sondern auch eine Art Social-Media-Legende in Herne. Der Oberbürgermeister betont weiter: „Er ist auch in den sozialen Medien ein Superstar.“ Lachend fügte er gegenüber DER WESTEN hinzu: „Ich kenne in Herne eigentlich gar keinen, der bekannter ist.“