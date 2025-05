Bluttat in Dortmund ++ 18-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Brutale Bluttat am Donnerstagabend (8. Mai) an der Westerfilder Straße in Dortmund. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage ist gegen 21.15 Uhr ein Streit zwischen zwei jungen Männern nahe des S-Bahnhofs Dortmund-Westerfilde eskaliert.

Dabei soll einer der beiden 18-Jährigen eine Waffe gezückt und auf sein Gegenüber eingestochen haben. Informationen von DER WESTEN zufolge soll es sich dabei um ein Messer gehandelt haben. Das konnte der Polizeisprecher am Morgen nach der Tat noch nicht bestätigen. Fest steht allerdings: Einer der beiden Streithähne erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bluttat in Dortmund: 18-Jähriger festgenommen

Die Hintergründe der Bluttat in Dortmund-Westerfilde sind bislang noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll es sich allerdings nicht um eine Zufallstat gehandelt haben. Stattdessen kannten sich die beiden 18-Jährigen bereits vor dem Streit.

++ Dortmund: Frau stirbt nach Angriff am Hauptbahnhof ++ Zwei Männer festgenommen ++

Der Grund für die Auseinandersetzung am Donnerstagabend ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Mehr Einblick erhoffen sich die Ermittler durch die Vernehmung des 18-jährigen Tatverdächtigen, der nach der Tat festgenommen wurde.

++ Lotto-König Chico macht große Job-Hoffnungen – jetzt kommt es raus ++

Rettungseinsatz nach Bluttat in Dortmund. Foto: News4 Video-Line TV

Mordkommission ermittelt

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet und wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Der Tatverdächtige soll noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Mehr Themen:

Einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz gab es kurz nach der Bluttat in Dortmund auch an anderer Stelle in NRW. Gegen 23 Uhr feuerte ein Mann in Billerbeck (Kreis Coesfeld) mit einem Sturmgewehr auf die Polizei. Die Beamten zogen ihrerseits die Waffen und streckten den 26-Jährigen nieder. Mehr dazu hier >>>