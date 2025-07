Essen: 257ers-Rapper Mike Rohleder packt aus – so kam es zu der OB-Kandidatur

Er ist wohl einer der absoluten Überraschungskandidaten bei der im September anstehenden Kommunalwahl in NRW: Rapper Mike Rohleder (Die PARTEI) will der neue Oberbürgermeister von Essen werden! Gegenüber DER WESTEN erzählt er jetzt, wie es zu der Kandidatur kam.

Eigentlich steht er mit seiner Band 257ers regelmäßig auf der Bühne und performt Hits wie „Holz“ oder „Holland“ – doch nun wird er für Die PARTEI als Oberbürgermeister-Kandidat in Essen ins Rennen gehen. Dabei war der 38-Jährige gar nicht die erste Wahl.

OB-Kandidatur in Essen: 257ers-Rapper nur zweite Wahl

„Ursprünglich wurden die Jungs von ‚essendiese‘ angefragt, aber da die maskiert sind, ist das ein bisschen schwierig. Dann hat der Robin (Mitglied von ‚essendiese‘, Anm. d. Red.) mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte. Und ich habe gesagt: ‚Ja klar, warum nicht‘! Wir sind Essener und finden es wichtig etwas zu tun“, erklärt Rohleder.

Hinter der Instagram-Memeseite „essendiese“ (rund 120.000 Follower) stecken Essener, die sich für ihre Stadt engagieren (mehr dazu hier). Sie treten in der Öffentlichkeit nur maskiert auf, ihre vollständigen Namen sind nicht bekannt. Einer der Männer ist Robin, der aus dem Essener Norden stammt. Die Mitglieder von „essendiese“ bezeichnet Rohleder liebevoll als „seinen Beraterstab“.

Rohleder: Essen „einfach mein Zuhause“

Der Rapper, der vorher mit Politik eher weniger zu tun hatte, sagt: „Ich lasse mich da so reintreiben. Jeder, der sich für Politik interessiert, hat ein ungefähres Verständnis dafür, was es für Probleme gibt. Ich glaube es ist erstmal wichtig, dass es Menschen gibt, die aus der ganz normalen Schicht kommen und so ein bisschen mitreden. Und gerade hier in der Stadt kenne ich mich gut aus.“

Rohleder wurde in Essen-Kupferdreh geboren und stammt aus einer „Arbeiterfamilie“, wie er selbst sagt. Auch, wenn ihm der große Durchbruch als Musiker längst gelungen ist – aus Essen wegzuziehen, kam für ihn bislang nie infrage. „Essen ist mein Zuhause. Ich habe als Musiker die Chance gehabt den Absprung nach Berlin oder nach Köln oder weiß der Teufel in welche Medienstadt zu machen. Aber wir haben alle Internet und ich finde das Quatsch“, betont er.

„Es ist einfach mein Zuhause“

Rohleder weiter: „Wenn Außenstehende unsere Innenstadt besuchen, dann sagen sie häufig: ‚Oh Gott, was ist das denn und warum findest du das schön?‘ Es ist einfach mein Zuhause und ich bin ultra-gerne in den Stadtteilen unterwegs.“

