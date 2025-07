Tragödie in Italien: Restaurant-Decke stürzt ein ++ 10 Verletzte, eine Tote

Der Strand-Ort Terracina ist in Italien ein beliebtes Urlauberziel. Doch am Montagabend (7. Juli) kam es dort zu einer Tragödie. Während viele Besucher in dem Sterne-Restaurant „L‘essenza“ zu Abend aßen, stürzte plötzlich die Decke ein. Mehrere Personen wurden bei dem Unglück verletzt, eine Frau verstarb.

Bei der Toten soll es sich laut der italienischen Polizei um eine 31-jährige Mitarbeiterin des Restaurants handeln. Sie soll dort als Sommelière beschäftigt gewesen sein. Wie unter anderem die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet, sei sie noch lebend aus den Trümmern geborgen worden. Direkt vor Ort wurden noch Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, doch im Krankenhaus unterlag sie dann ihren Verletzungen.

Restaurant-Decke in Italien stürzt ein

„Wir hörten ein sehr lautes Geräusch“, berichtet ein Passant, der zum Unfallzeitpunkt gerade in der Nähe entlangging, gegenüber dem „Corriere„. „Wir sahen viele Menschen unter Schreien herauskommen, und dann erfuhren wir, dass noch immer jemand unter den Trümmern lag“, so der Augenzeuge weiter.

Neben der toten Angestellten wurden zehn weitere Personen verletzt – drei davon schwer. Doch das Unglück hätte wohl auch noch schlimmer ausgehen können, denn das Restaurant sei im Innenraum gut besucht gewesen. Zudem saßen viele Menschen draußen auf der Terrasse, weshalb sie nicht von den Trümmerteilen erwischt wurden.

Die Ursache für den tragischen Dach-Einsturz ist noch unklar. Laut italienischen Medien könnte jedoch das Wetter der Grund für das Unglück sein. Wenige Tage zuvor zog ein Unwetter über Italien, für die Provinz Latina wurde die gelbe Warnstufe ausgerufen. Die italienische Staatsanwaltschaft hat die Räumlichkeiten vorerst gesperrt und die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.