Ruhrgebiet: Hilfsgüter für Türkei vor Supermarkt abgebrannt – jetzt hat die Polizei einen schlimmen Verdacht

Dieser Anblick treibt vielen Menschen im Ruhrgebiet die Tränen in die Augen. In der Nacht von Samstag (11. Februar) auf Sonntag ist gegen 1 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes ein Feuer ausgebrochen. Es waren keine gewöhnlichen Handelswaren, die in Flammen aufgingen.

Stattdessen handelte es sich nach Angaben der Polizei um Hilfsgüter. Ein türkischer Supermarkt aus dem Ruhrgebiet hatte für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. Doch die Spenden sollten ihren Bestimmungsort nicht erreichen. Stattdessen sorgen Videoaufnahmen nun für Entsetzen.

Ruhrgebiet: Spenden für Türkei abgebrannt

Die Bilder aus den Erdbebenregionen in Syrien und der Türkei haben im Ruhrgebiet eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch der türkische Supermarkt „Ani Markt“ an der Bahnhofstraße in Marl wollte helfen. Dort sollte am Samstag nicht nur 20 Prozent des Umsatzes für die Opfer der Katastrophe gesammelt werden. Auch wurden bis zum Wochenende Sachspenden gesammelt und sortiert, um sie in die betroffenen Regionen zu bringen.

Doch das Feuer sollte in der Nacht alles zerstören. Säckeweise noch nicht vorsortierte Hilfsgüter (Bekleidung, Lebensmittel, Tiernahrung etc.) gingen in Flammen auf. Die Polizei hat nach Auswertung von Videoaufnahmen einen schrecklichen Verdacht: Das Feuer ist offenbar vorsätzlich gelegt worden!

Türkische Flagge im Ruhrgebiet verbrannt

So liegen der Polizei Recklinghausen Videoaufnahmen vor, die mutmaßlich zwei Tatverdächtige auf dem Gelände des Supermarkts im Ruhrgebiet zeigen. „Auf dem Video ist zu sehen, dass einer der Tatverdächtigen einen Gegenstand von der Wand reißt und verbrennt. Dabei soll es sich um eine türkische Flagge handeln“, teilte die Polizei mit. Deshalb ermitteln nicht nur Brandermittler der Polizei sondern auch der Staatsschutz.

Bei dem Brand in Marl ist niemand verletzt worden. Neben den Hilfsgütern entstand auch ein Schaden an einem angrenzenden Kühlhaus. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund 20.000 Euro aus. Der Ani Markt Marl hat eine Belohnung von 5.000 Euro ausgerufen für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.