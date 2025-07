Mann misshandelt Hund im Ruhrgebiet – und prügelt auf Helfer ein

Hunde sind für viele Menschen nicht nur ein Haustier, sondern ein fester Bestandteil der Familie. Schließlich begleiten sie ihre Besitzer auf Schritt und Tritt – in allen Lebenslagen. Doch nicht alle wissen ihre Vierbeiner zu schätzen. Das zeigt ein Fall aus dem Ruhrgebiet.

In Lünen kam es nach Angaben der Polizei Dortmund zu einem schrecklichen Szenario. Am 5. Juli ist ein Mann am Kanal mit einem Hund unterwegs gewesen und hat das Tier getreten. Ein Lüner (21) soll ihn daraufhin angesprochen und gebeten haben, damit aufzuhören. Doch statt sein Verhalten zu überdenken, nahm der Hunde-Besitzer den 21-Jährigen ins Visier, trat und schlug auf ihn ein.

Hunde-Drama im Ruhrgebiet

Gegen 21.40 Uhr bemerkte ein Passant während seiner Fahrt auf der Zechenstraße in Lünen den 21-Jährigen aus dem Ruhrgebiet schwerverletzt auf dem Gehweg.

Der Passant leistete sofort Erste Hilfe und rief den Rettungsdienst. Wie es dem Mann aus dem Ruhrgebiet mittlerweile geht, ist unklar. Fest steht allerdings: Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Polizei Dortmund sucht nach Zeugen

Wer Hinweise zu dem Fall im Ruhrgebiet hat oder Angaben zum Tatverdächtigen machen kann, soll sich an die Kriminalwache Dortmund wenden. Die Polizei nimmt Informationen unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

Solche Vorfälle spielen sich übrigens auch in anderen Regionen ab. Am 4. Juli – nur einen Tag vor dem Vorfall im Ruhrgebiet – ereignete sich ein ähnliches Szenario. Ein Mann schleifte in Belgien seinen Deutschen Schäferhund über den Asphalt – und das, während er in seinem Jeep mit satten 80 Kilometern pro Stunde raste (>>> hier mehr dazu erfahren).