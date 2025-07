Streit im Ruhrgebiet endet blutig – das Alter des Tatverdächtigen entsetzt

Bluttat im Ruhrgebiet! In Oer-Erkenschwick soll ein Streit in einer Wohnung dermaßen eskaliert sein, dass er ein blutiges Ende nahm. Ein 42-Jähriger soll dabei so schwer verletzt worden sein, dass Lebensgefahr zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden konnte.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei aus dem Ruhrgebiet jetzt bekannt geben, soll ein Jugendlicher tatverdächtig sein.

Bluttat im Ruhrgebiet

Schon am Sonntagabend (6. Juli) soll es in einer Wohnung in Oer-Erkenschwick zu der Tat gekommen sein. Am Berliner Platz war ein Streit so sehr aus dem Ruder gelaufen, dass einer der Beteiligten plötzlich ein Messer zückte und auf einen 42-Jährigen einstach.

+++ Auch interessant: SEK geht Terrorverdacht in NRW nach! Razzien in vier Städten ++ Festnahme +++

Das Schockierende: Der Tatverdächtige soll gerade mal 13 Jahre alt sein. Er soll bei dem Streit plötzlich ein Messer gezückt und auf sein Gegenüber eingestochen haben.

Mordkommission ermittelt

Noch ist unklar, warum der 13-Jährige plötzlich das Messer zückte und auf den 42-Jährigen einstach. Er musste nach dem Streit mit einem Krankenwagen abgeholt werden. Laut Polizeiangaben konnte Lebensgefahr zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden.

Diese Nachrichten von unserem Portal könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Auch in Bochum kam es am Dienstag (8. Juli) zu einem schweren Unfall. Ein 82-Jähriger geriet plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Eine Person schwebt seit dem Unglücks-Drama in Lebensgefahr. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.