Bochumer gerät in Gegenverkehr – schweres Unfall-Drama folgt! ++ Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall erschüttert Bochum: Am Dienstag (8. Juli) kam es auf der Wittener Straße zu einem dramatischen Zusammenstoß. Drei Autos kollidierten, zwei Menschen trugen schwere Verletzungen davon. Einer der Fahrer kämpft derzeit um sein Leben. Auch ein medizinischer Notfall spielte bei der Ursache eine Schlüsselrolle.

Diese tragischen Ereignisse ereigneten sich mitten in Bochum. Auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer waren von der Situation betroffen. Erste Erkenntnisse deuten auf einen außergewöhnlichen Vorfall hin. Gleichzeitig waren Rettungsdienste und Polizei im Großeinsatz, um den Verletzten zu helfen und die Unfallstelle zu sichern.

Medizinischer Notfall führt zu Unfall in Bochum

Am frühen Dienstagnachmittag geriet ein 82-jähriger Autofahrer in Bochum auf der Wittener Straße in den Gegenverkehr. Ein medizinischer Notfall bei ihm löste eine fatale Verkettung von Ereignissen aus. Drei Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt, die an verschiedenen Stellen der Straße stattfand.

Erste Kollision: Der 45-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Autos prallte mit dem Wagen des Seniors zusammen. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Senior setzte jedoch seine Fahrt fort und kollidierte schließlich mit einem weiteren Fahrzeug.

Der letzte Zusammenstoß ereignete sich im Kreuzungsbereich der Ferdinandstraße. Dort stand ein 44-jähriger Bochumer auf der Linksabbiegespur. Er blieb glücklicherweise unverletzt, während der Unfall Verheerendes anrichtete.

Straße nach Unfall gesperrt

Zwei der verletzten Fahrer, darunter der Verursacher, kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Bei dem 45-Jährigen besteht jedoch noch Lebensgefahr. Der 44-Jährige blieb unversehrt. Alle Verletzten werden weiterhin medizinisch betreut.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Wittener Straße zwischen Ferdinandstraße und Akademiestraße. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und wird die genaue Ursache des Unglücks prüfen.

