Parookaville mit dringender Warnung – sie gilt für ALLE Besucher

Es ist Tag 4 von 5 beim diesjährigen Parookaville in Weeze (NRW). Seit dem ersten Tag des Elektro-Festivals auf dem Flughafen-Gelände des Airport Weeze sind die Temperaturen immer weiter gestiegen.

Am Samstag (20. Juli) kommen die „Parookaville-Citizens“ am bislang heißesten Tag des Jahres in NRW ordentlich ins Schwitzen. Doch beim strahlenden Sonnenschein soll es nicht bleiben. Das Wetter droht zum Abend hin sogar gefährlich zu werden, wie DER WESTEN bereits im Vorfeld berichtet hat (mehr dazu hier >>>).

Parookaville: Warnung an alle Besucher

Schon am Vortag gab es Probleme bei Parookaville. Denn eine weltweite IT-Panne sorgte für massive Störungen an Flughäfen. Deshalb schafften es einige Künstler nicht wie geplant zu ihrem Auftritt beim Elektro-Festival in Weeze. Als Erstes traf es „Modestep“. Später mussten die Veranstalter zahlreiche Änderungen im Line-up der „Desert Valley Stage“ und „Cupra Wacky Shack“ vornehmen.

Am Samstag warnten die Veranstalter dann erst vor extremer Hitze. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab angesichts von bis zu 33 Grad eine amtliche Hitze-Warnung heraus und riet: „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“ Zum Abend warnten die Veranstalter dann auch noch vor möglichen Gewittern.

Wichtiger Gewitter-Hinweis beim Parookaville

Festival-Besuchern wurde geraten, ihre Zelte vor Verlassen des Camping-Geländes am Samstag noch einmal besonders zu sichern. Sollte tatsächlich ein Unwetter aufziehen, würde der Veranstalter weitere Maßnahmen ergreifen.

Hier die Hinweise des Veranstalters im Fall von Sturm, Unwetter und Gewitter beim Parookaville-Festival: