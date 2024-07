Wetter in NRW: Expertem stockt der Atem! Jetzt steht uns der „große Knall“ bevor

Das Wetter in NRW hat in den vergangenen Tagen den ein oder anderen zu einem Ausflug ins nächste Freibad oder den Besuch eines Eiscafés verleitet. Kein Wunder, denn am Freitag (20. Juli) und Samstag (21. Juli) sind die Temperaturen vielerorts bis auf 30 Grad geklettert. Doch ein Blick auf die Wettervorhersage zeigt: Auf das warme Sommerhoch folgen zunächst heftige Unwetter.

Der Wetterexperte Dominik Jung blickt mit erster Miene auf die Zeit nach dem erfreulichen Freibadwetter und verrät, wie es denn nun wirklich weitergeht.

Wetter in NRW: Unwetter rücken näher

Am Samstag, den 20. Juli, erreichte das Wetter in NRW seinen Höhepunkt. 30 bis ortsweise 35 Grad brachten auch den letzten Sommerliebhaber ganz schön ins Schwitzen. Doch wer schon den ein oder anderen heißen Tag genauer unter die Lupe genommen hat, der weiß: Meist verabschiedet sich das schöne Wetter mit einem lauten Paukenschlag. Der Start in die vorletzte Juli-Woche soll hierbei keine Ausnahme sein.

Auf die 30 Grad folgt schließlich „der große Knall“. So beschreibt Dominik Jung das Unwetter, das auf Deutschland zugerollt kommt. Das Hoch, welches dem Westen zuletzt das sommerlich warme Wetter beschert hatte, rutscht zunehmend in Richtung Osteuropa und macht Platz für das nächste Tief. Starker Regen, Gewitter und große Hagelkörner haben die Tiefausläufe mit im Gepäck. Die Temperaturen bleiben jedoch hingegen vergleichsweise hoch. Während es bereits in der Nacht auf Sonntag (21. Juli) und mit Blick auf den Montag (22. Juli) ortsweise kracht, sind es auch nach Sonnenuntergang meist noch über 20 Grad.

Sonnenanbeter könnten Glück haben

Ist das Wetter in NRW mit zwei Tagen Hochsommer und dem darauffolgenden Tief denn normal? Immerhin: Die letzten Jahre waren zunehmend von lange anhaltenden Hitzeperioden geprägt. Der Wetterexperte hat auch hierauf die passende Antwort. Das „Auf und Ab“ sei völlig normal. „Das ist typisch für einen mitteleuropäischen Sommer. Die sind eher von der wechselhaften Sorte“, beschreibt er in einem seiner neusten Videos.

Doch das wechselhafte Wetter in NRW hat besonders für Sonnenanbeter auch eine positive Nachricht mit im Gepäck. Nach der Hitzepause Anfang der vorletzten Juli-Woche könnte es schon bald wieder deutlich wärmer werden. Weiteren Freibad-Besuchen steht also wohl erst mal nichts mehr im Wege.