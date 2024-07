Wetter in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke! Expertem schwant Übles

Das Wetter in NRW ist in diesem Jahr wahrlich kein Wunschkonzert für Sonnenanbeter. Konstant heißte Temperaturen und Sonne satt? Fehlanzeige! Immerhin zeigt sich der Sommer aktuell von seiner guten Seite – doch schon bald droht erneut die bittere Wende!

Sommer-Freunde aus NRW, ihr müsst jetzt ganz stark sein! Das Wetter macht euch – mal wieder – einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Zwar bestimmen aktuell heiße Temperaturen von um die 30 Grad das Wetter-Geschehen, doch schon bald folgt der große Knall. Im wahrsten Sinne des Wortes. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetternet“ schwant Übles – Wettersturz in Sicht!

Wetter in NRW: Es folgt die Wende

„Heute und Morgen wird es bei uns in Deutschland richtig heiß werden. Zum Teil am Samstag hin auch schwül-heiß und damit relativ unangenehm“, erklärt Jung am Freitag (19. Juli) in einem Youtube-Video. „Ab Montag wird es merklich kühler werden“. Doch leichtes Aufatmen: Einen totalen Herbst-Absturz wird es immerhin nicht geben. Ein bisschen wechselhafter wird es aber werden. „Aber die Temperaturen bleiben eigentlich vergleichsweise sommerlich.“

Am Samstag schlägt die Hitze aber noch einmal voll zu – es sollen über 30, bis sogar 35 Grad werden! Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag wird für die Ballungsgebiete – wie zum Beispiel das Ruhrgebiet – eine echte Tropennacht vorausgesagt. Bedeutet: Die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad. Für viele bedeutet das wohl eine schlaflose Nacht.

Wetter in NRW: Schauer und Gewitter möglich

Doch nach Hoch „Frederik“ rollt ein Tief auf uns zu – und das bringt dann einzelne Schauer und Gewitter. Schon Samstagabend beginnt es „zu brodeln“, wie Jung betont. Dann sind schon die ersten Schauer und Gewitter möglich.