Parookaville: Düstere Aussichten vor Mega-Festival in NRW – Besucher schauen ganz genau hin

Das Mega-Festival Parookaville steht an – ausgerechnet jetzt aber gibt es vor dem Event in NRW düstere Aussichten!

Von Mittwoch (17. Juli) bis Sonntag (21. Juli) steht der Hülmer Deich in Weeze (NRW) im Zeichen von Rave, Elektro und Techno. Logisch, dass zig Fans für das spektakuläre NRW-Festival aus ganz Europa anreisen und Parookaville zu einem der größten seiner Art machen. Der Veranstalter gab bereits bekannt, dass die Mega-Party mit unfassbaren 225.000 Besuchern restlos ausverkauft ist (mehr hier).

Tausende schlagen also auf dem eigenen Camping-Gelände in NRW ihre Zelte. Doch die müssen sich auf übles Wetter einstellen. Kein Witz: Es droht richtig Ungemach beim Parookaville!

Parookaville: Düstere Aussichten

Zwar soll die erste Festival-Hälfte mit schönem Wetter gesegnet sein, am Freitag (19. Juli) dann sogar erstmals wieder die 30-Grad-Marke in NRW geknackt werden. Meteorologen erwarten demnach die große Hitze, viel Sonne – doch am Wochenende, dem Höhepunkt von Parookaville, könnte es richtig übel werden.

Laut dem Wetter-Experten Dominik Jung von „wetter.net“ sind zwar am Samstag (20. Juli) bis zu 33 Grad zu erwarten. Doch das hat auch Schattenseiten: Es drohen nämlich gleichzeitig eine drückende Schwüle und heftige Gewitter, auch über dem Festival-Himmel! Am Sonntag (21. Juli) soll es dann richtig eklig werden. „Es ist drückend schwül“, so Jung.

Besucher schauen ganz genau hin

Das hat auch gesundheitliche Folgen für Menschen mit Kreislauf-Problemen: „Ausgerechnet der Samstag ist temperaturmäßig wieder für die Tonne!“ Man müsse viel trinken und auch mal im Schatten verweilen. Düstere Aussichten also für alle Techno-Fans am Wochenende in NRW!

Wer trotz allem noch verzweifelt Tickets sucht, hat eine Chance über den Resale-Shop vom Parookaville. Der Veranstalter rät dringend davon ab, Tickets über Tauschplattformen oder Kleinanzeigenportale zu kaufen. Die Tickets sind nämlich personalisiert, eine Umpersonalisierung erfolgt nur im offiziellen Resale-Shop – so ist der Einlass aufs Festivalgelände garantiert.