Wetter in NRW: Experte rudert zurück – Karnevals-Fans schauen ganz genau hin

Die Wetter-Achterbahn nimmt in der zweiten Februar-Hälfte in NRW mächtig an Fahrt auf. Noch in der Nacht auf Mittwoch (19. Februar) ist in Teilen des Landes mit Werten von bis zu -9 Grad zu rechnen. Und in der Nacht darauf wird es sogar richtig gefährlich (mehr dazu hier >>>).

Danach folgt allerdings die große Wende. Schon am Donnerstag klettern die Temperaturen mancherorts in NRW in den zweistelligen Bereich. Richtung Wochenende kratzen die Temperaturen sogar an der 20-Grad-Marke. Doch bleibt es auch zum Straßenkarneval bei dem extrem milden Wetter?

Wetter in NRW: Karnevals-Prognose geändert

Am 27. Februar ist es so weit. Mit der Altweiberfastnacht beginnt der Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Millionen von Jecken ziehen in den darauf folgenden Tagen durch die Straßen der Karnevals-Hochburgen Köln und Düsseldorf. Doch wie warm müssen sich die Jecken dabei anziehen?

Zuletzt hatte Dominik Jung einer Langzeit-Prognose noch abgeleitet, dass die Werte Ende Februar wieder ordentlich in den Keller gehen. Doch jetzt rudert der Wetter-Experte zurück.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 2 bis 7 Grad, nachts 3 bis -5 Grad

Donnerstag: 8 bis 12 Grad, nachts 8 bis 4 Grad

Freitag: 14 bis 18 Grad, nachts 10 bis 5 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Darauf müssen sich Jecken einstellen

„Es ist kein neuer Wintereinbruch in Sicht“, erklärt der Meteorologe am Dienstag (18. Februar). Bis Anfang März sei mit konstant milden Temperaturen zu rechen. So müssen die Jecken sich bei den Karnevals-Partys und -Umzügen womöglich weniger dick einpacken als in den vergangenen Jahren.

Dafür sollten sie aber wohl die Regenfestigkeit ihrer Kostüme checken. Denn zum Ende des Monats hin ist nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) immer mal wieder mit Niederschlägen zu rechnen. Das dürfte die feierwütigen Jecken allerdings wohl kaum vom bunten Treiben in Köln, Düsseldorf und Co. abhalten.