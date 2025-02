Schock vor Parookaville 2025: Star liegt nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Das Wetter verspricht uns schon bald die ersten Frühlingsboten und spätestens jetzt steigt in uns auch wieder das Festival-Fieber. Eines der beliebtesten Festivals in NRW ist das Parookaville, das am Flughafen Weeze stattfindet. Die genauen Daten für 2025 sind 18. bis 20. Juli.

Doch kurz vor dem Festival meldet sich ein Star, der hier auf der Bühne stehen soll, mit traurigen Nachrichten. Er liegt nach einem schweren Unfall im Krankenhaus.

Schock vor Parookaville 2025: Star erleidet schlimmen Unfall

Das Line-up des Parookaville 2025 kann sich eindeutig sehen lassen. Ob Felix Jaehn, Robin Schulz, Gestört aber geil, Amber Broos oder Alle Farben – hier ist für jeden etwas dabei. Doch der deutsche DJ und Musikproduzent Alle Farben aus Berlin meldet sich jetzt mit einer wirklich heftigen Nachricht bei seinen Fans. Auf Instagram berichtet er in einem Video, dass er vor knapp vier Wochen einen schweren Unfall hatte. In dem Video liegt Frans Zimmer – wie Alle Farben mit bürgerlichem Namen heißt – in einem Krankenhausbett und berichtet von der wohl schlimmsten Zeit in seinem Leben. Dabei werden auch immer wieder Fotos eingeblendet, die seinen Leidensweg dokumentieren.

Er sagt wortwörtlich, dass er „fast umgekommen“ wäre, aber trotzdem ganz viel Glück und Schutzengel hatte. Denn dank der Helfer vor Ort und den Ärzten im Krankenhaus hat er überlebt und ist jetzt „auf dem Weg der Besserung“.

DJ will wieder auf Festivals spielen

In den letzten Wochen musste er zwei OPs über sich ergehen lassen. Doch die Ärzte seien sehr optimistisch und sich zudem sicher, dass er „zu alter Kraft zurückkehren“ wird.

Der DJ beschreibt die Zeit als besonders schwer, verspricht aber, dass er weiterhin kämpfen wird. Und auch für alle Parookaville-Besucher hat er gute Nachrichten: Er will im Sommer wieder auf den Festivals spielen. Auch dieser Gedanke gäbe ihm Kraft. Dann wünschen wir ihm weiterhin alles Gute und beste Genesung!