Experte lässt für NRW aufhorchen! „Längste Schön-Wetter-Phase des Sommers“

Endlich! Der Wetter-Umschwung kommt! Der Sommer kehrt zurück nach NRW und mit ihm hochsommerliche Temperaturen. Schon am zweiten Augustwochenende könnten wieder über 30 Grad in NRW herrschen und dazu nehmen wir auch erst einmal vom Regen Abschied.

Wenn das keine Aussichten sind! Laut Wetter-Experte Dominik Jung dürfte diese Hochphase besonders lange andauern.

Wetter-Hoch breitet sich in NRW aus

Das Mega-Hoch „Ines“ ist da und beschert uns dauerhaftes Hochdruck-Wetter in ganz Deutschland. Im Schnitt soll die erste Augusthälfte lang eine mittlere Temperatur von 25 bis 30 Grad herrschen. Stellenweise klettert das Thermometer auch mal darüber hinaus.

„Das könnte die längste Schön-Wetter-Phase des Sommers 2025 werden“, sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. „Die Wetter-Lage hat sich umgestellt“ – und wie. Bis zum 13. August ist so gut wie kein Niederschlag zu erwarten und auch bis zum 21. August scheint das Wetter stabil zu bleiben.

Wetter in NRW bleibt erstmal sommerlich

26 Grad am Donnerstag, 27 Grad am Freitag und pünktlich zum Wochenende könnten die Temperaturen sogar auf 33 Grad ansteigen, wenn das GFS-Modell richtig liegt. Perfektes „Bade-Wetter“, sagt Jung dazu. Das einzige Manko: Am Wochenende und auch am Montag sind einzelne lokale Hitzegewitter und Regenschauer nicht ausgeschlossen.

Dadurch sinken die Temperaturen zur neuen Woche auch wieder etwas. Am Montag (11. August) herrschen noch 25 Grad, am Dienstag wieder 26. Am Mittwoch glaubt dann auch das ECMWF-Modell an hochsommerliche Temperaturen von bis zu 32 Grad.

Jung ist sich sicher: „Der Sommer er kommt. Und er kommt mit Macht“. Die kommenden ein bis zwei Wochen dürften warm und trocken werden. Darauf hat man hier im Westen auch schon lange genug gewartet. „Wetter.net“ gibt allerdings zu bedenken: Dieser Sommer ist bisher dennoch eher trocken und warm im Vergleich der vergangenen Sommer seit 1880. Die gesamte August-Prognose sieht auch ausgeglichen bezüglich Temperaturen und Niederschlag aus.