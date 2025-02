Wetter in NRW: Experte kann es kaum fassen – „Binnen weniger Stunden“

Zurzeit kann man beim Wetter in NRW eher von einem typischen Winter sprechen. Zwar hält sich der Schnee zurück, aber die niedrigen Temperaturen zeigen deutlich, in welcher Jahreszeit wir uns gerade befinden.

Doch nun kommt ein Wetterphänomen auf uns zu, das den Experten staunen lässt. Sowas hat er selten gesehen.

Wetter in NRW: Experte staunt über seltenes Phänomen – „Binnen weniger Stunden“

Dominik Jung, Wetterexperte bei wetter.net, gibt sich in seinem neuesten Youtube-Video erstaunt über das seltene Wetterphänomen, das jetzt auf den Westen, aber auch auf den Rest von Deutschland zukommt. Er spricht von einer besonderen Wetterlage. Und das nicht etwa aufgrund der frühlingshaften Temperaturen, die bald erwartet werden. Die soll es Ende Februar immer mal gegeben haben. Es geht vielmehr um den krassen Wechsel von „Vollwinter“ zu „Vollfrühling“ – und das nur „binnen weniger Stunden“. Bei den Frühwerten am Mittwoch (19. Februar) kann er kaum glauben, dass schon in rund 48 Stunden „der Vollfrühling ausbrechen wird“. In Sachsen waren es am Morgen sogar noch minus 17,7 Grad.

Doch spätestens am Freitag (21. Februar) ist der Frühling im gesamten Land angekommen. Beim Wetter in NRW können wir flächendeckend mit 13-17 Grad rechnen. Die Punkttermin-Prognosen, also die Vorhersagen für bestimmte Standorte, können sogar auf bis zu 18, 19 oder knapp 20 Grad klettern.

So sieht es in den nächsten Tagen aus

In der Nacht zum Donnerstag (20. Februar) kann es noch recht kühl werden. Und wenn am Morgen sogar noch ein wenig Spühregen im Südwesten dazukommt, herrscht bei um die 0 bis 1 Grad sogar noch Glättegefahr. Doch dann wird es stetig milder. So sieht das Wetter in NRW in den nächsten Tagen aus:

Donnerstag (20. Februar): Wolken und Regen, um die 10 Grad

Freitag (21. Februar): Vollfrühlingswetter mit Sonne und wenigen Wolken, um die 15 Grad (in der Sonne kann es gefühlt 20-22 Grad warm werden)

Samstag (22. Februar): Sonne, auch mal ein paar dichtere Wolkenfelder, um die 15 Grad

Sonntag (23. Februar): weiterhin frühlingshaft mild mit Sonne und Wolken, um die 15 Grad

Montag (24. Februar): schon wieder vorbei mit sonnigem Wetter, zum Teil dichte Wolken, zweitweise Regen und windig, um die 13 Grad

Dienstag (25. Februar): wechselhaft, stürmisch, aber immer noch sehr mild für die Jahreszeit, um die 12 Grad

Alle Frühlingsanbeter sollten sich dann wohl von Freitag bis Sonntag viel draußen aufhalten, um möglichst viele warme Sonnenstrahlen zu tanken! Denn die bleiben uns erstmal nicht allzu lange erhalten.