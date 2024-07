Kurz vorm Parookaville macht die Nachricht die Runde – DAS musst du dringend wissen!

Die Tage bis zum Start des Festivals Parookaville sind gezählt. Vom 17. bis 21. Juli steht der Hülmer Deich in Weeze wieder ganz im Zeichen der elektronischen Musik. Seit Jahren schon reisen Fans für das NRW-Festival aus ganz Deutschland an und machen die Tage zur Nacht. Dafür werden auch in diesem Jahr wieder zehntausende Besucher auf dem eigenen Camping-Gelände ihre Zelte aufschlagen.

Gerade bei der Anreise verspricht es auch in diesem Jahr wieder chaotisch zu werden, wenn man sich die geschätzten Besucher-Zahlen bislang so ansieht. Die Veranstalter des Parookaville erwarten zu den Anreisetagen am Mittwoch und Donnerstag allein 13.000 Besucher, die per Pkw anrollen. In diesem Jahr könnte noch größeres Chaos drohen, denn die Veranstalter mussten einige Änderungen vornehmen.

Parookaville: Achtung, Änderungen!

Denn in diesem Jahr kommen den Elektro-Festival-Besuchern, die per Auto anreisen, Bauarbeiten auf den Flächen des Flughafens Weeze in die Quere. Hier wird derzeit eine neue Fabrik der Rheinmetall gebaut. Das habe zur Konsequenz, dass „die Parkplätze für Tagesbesucher verlegt werden“.

Anstatt auf dem Airport-Gelände, müssen Besucher in diesem Jahr auf den Feldern südlich der Baaler Straße ihre Autos abstellen. „Die Verkehrsführung im Großraum ändert sich kaum, die Zufahrt erfolgt aus Norden weiterhin über den Weezer Kreisel, aus Süden über die Wember Straße“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung zum Parookaville. Das ist aber noch nicht alles.

Brenzlige Szenen am Anreise-Tag?

Denn außerdem rechnen die Veranstalter in diesem Jahr mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen am Hülmer Deich. Denn: „Die Campsite öffnet am Mittwoch (17. Juli, Anm. d. Red.) um 12 Uhr, dennoch ist bereits ab dem Vormittag mit durchgängigem Zustrom zu rechnen.“

Das könnte nicht nur für Parookaville-Gäste, sondern auch für Anwohner üble Folgen haben. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die betroffenen Strecken im genannten Zeitraum zu meiden, oder längere Fahrzeiten einzuplanen. Wer zum Festival anreist, kann sich den Frust am Ende ja wieder von der Seele tanzen!