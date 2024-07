Parookaville: Das hat es noch nie gegeben – Fans müssen jetzt ganz schnell sein

Bald ist es wieder so weit! Am 17. Juli pilgern wieder Tausende Fans zum Flughafen von Weeze, um es beim Parookaville Festival drei Tage lang ordentlich krachen zu lassen. Auf dem Plan steht wie in jedem Jahr: Jede Menge Musik, ausgelassen tanzen und neue Menschen kennenlernen.

Kurz bevor es losgeht, gibt es für Fans noch eine weitere Riesen-Ankündigung. Doch aufgepasst! Wer in diesem Jahr die Neuerung live miterleben möchte, der muss schnell sein.

Parookaville-Fans können es kaum glauben

Nicht nur die Musik nehmen viele zum Anlass, um beim Parookaville Festival dabei zu sein, sondern insbesondere die aufwendig gestalteten Showkonzepte und die Lichtspiele sind für die Besucher ein echtes Highlight. Alles wird wie eine kleine eigene Stadt konzipiert und zieht Feierwütige aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Zum neunten Mal in Folge reisen Menschen zum Flughafen von Weeze, um das Tanzbein zu schwingen und können sich in diesem Jahr auf neue Designs freuen. Doch das war längst nicht alles.

Womit viele nicht gerechnet haben: Für dieses Jahr ist ein vergrößertes Gelände angesagt. „Die bekannten Stadtmodule werden in diesem Jahr durch den neuen Theatre

District im Herzen der City erweitert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Parookaville Festivals. In dem gemütlichen Theater können sich die Besucher eine Verschnaufpause von den DJs gönnen und verschiedene Auftritte von Timo Krause und „Live-

Podcast-Aufzeichnungen von Daniel Danger sowie ‚Die Pochers – frisch recycelt‘ mit

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden“ genießen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Dadurch, dass das Gelände vergrößert wird, haben alle Besucher mehr Platz, um ausgelassen zu feiern. Wer bei Deutschlands größtem Electronic Music Festival dabei sein möchte, der sollte allerdings schnell sein – das Parookaville verkündet, dass bereits 97 Prozent der Tickets bereits ausverkauft sind.