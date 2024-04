Parookaville am Flughafen Weeze: Jetzt ist es raus! Festival verkündet den nächsten Hammer!

Es dauert nicht mehr lange, dann findet das beliebte Parookaville-Festival in diesem Jahr am Flughafen in Weeze statt. In den vergangenen Wochen kündigten die Veranstalter immer wieder einige Überraschungen für die Zuschauer an, jetzt folgen weitere Mega-News.

Denn die Line-Up von Parookaville 2024 steht fest. Dabei kehren unter anderem drei beliebte Stars zurück. Zudem gibt es mehrere Premieren in Weeze.

Parookaville am Flughafen Weeze: Nächster Hammer!

Jetzt ist es komplett! Die Headliner im Line-Up des Festivals Parookaville 2024 am Flughafen Weeze steht endgültig fest. In den vergangenen Wochen und Monaten verkündeten die Veranstalter bereits, dass die DJ-Stars Armin van Buuren, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike, Above & Beyond, Hardwell, Robin Schulz, Paul Kalkbrenner, Robin Schulz, KSHMR, Scooter, W&W und Timmy Trumpet auflegen werden.

Jetzt folgen auch noch US-Star Steve Aoki, Parookaville-Stammgast Felix Jaehn und „Future House“-Ikone Oliver Heldens, das verkündeten die Veranstalter.

„Wir freuen uns wieder über ein starkes Line-Up mit einer üppigen Mischung aus Weltstars, aufstrebenden Acts, zahlreichen Geheimtipps, vielen neuen Gesichtern und einzigartigen Collaborationen, die unsere besondere Nähe zu vielen Artists erst möglich macht“, sagt Bernd Dicks, Co-Founder und Geschäftsführer der Parookaville GmbH. Doch das war noch nicht alles. „In den nächsten Wochen folgen noch einzelne Acts und vielleicht die eine oder andere Überraschung“, verriet Dicks.

Alexander Marcus kommt wieder nach Weeze

Bereits 2022 war Alexander Marcus in Weeze am Start, nun kehrt der „King of Electrolore“ wieder zum Parookaville zurück. Er hat dann unter anderem seine berühmten Hits wie den „Hawaii Toast Song“ und „Papay“ dabei. Welche weiteren Stars noch folgen, kannst du hier nachlesen.

Was erwartet den Besuchern vom diesjährigen Parookaville sonst noch? „Vor allem aber

dürfen sich die Citizens auch auf die weitere Stadtentwicklung mit einem komplett neuen District und insgesamt mehr Fläche bei gleichbleibender Besucherzahl freuen. Unser Team arbeitet hier mit Hochdruck an zahlreichen Highlights und Neuerungen, um allen Gästen die bestmögliche Experience zu bieten“, so Dicks weiter. Laut den Parookaville-Veranstaltern sind 90 Prozent der Tickets verkauft. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.parookaville.com