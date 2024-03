Parookaville (NRW) macht es offiziell ++ Neue Headliner ++ Fast alle Tickets ausverkauft

In weniger als vier Monaten geht es wieder los: Am Airport Weeze (NRW) findet vom 19. bis 21. Juli wieder „Parookaville“ statt, das größte Electronic Music Festival in Deutschland!

Viele Festival-Fans haben sich den Termin bereits rot im Kalender markiert, warten sehnsüchtig auf jede neue Ankündigung zum Line-Up (>> hier mehr lesen).

Jetzt haben die Veranstalter den nächsten Hammer offiziell gemacht – und für Fans, die noch immer kein Ticket haben, wird es langsam aber sicher eng.

Parookaville (NRW): Neue Headliner angekündigt

Rund 225.000 Besucher werden im Juli in Weeze erwartet, wenn bei Parookaville wieder mehr als 300 internationale DJs und Musiker auf der Bühne stehen. Und am Montag (25. März) legten die Veranstalter nochmal nach und kündigten insgesamt 40 neue Acts an – darunter auch drei neue Headliner.

Da wäre zum einen Robin Schulz – DER deutsche Erfolgs-DJ schlechthin. 800 Auszeichnungen – von Gold über Platin bis hin zu Diamant – hat er mit seinen zahlreichen Nummer-1-Hits schon abgeräumt („Waves“, „Prayer in C“, „Sugar“ u.v.m.). Im Sommer 2022 war er bereits bei Parookaville – jetzt kehrt er wieder nach NRW auf die Headliner-Mainstage am Freitag (19. Juli) zurück.

Am Sonntag (21. Juli) kommen zwei weitere neue Headliner dazu: Der niederländische DJ Don Diablo, der bereits Remixe für Weltstars wie Dua Lipa, Justin Bieber oder Rihanna erstellt hat – und das Trio „Above & Beyond“, das bereits zweimal für den Grammy nominiert war und schon im legendären Madison Square Garden auftreten durfte.

Abgerundet wird das Angebot durch eine hochkarätige Liste an Special-Acts: Ski Aggu, AC Slater, Curbi, Dr. Peacock, Joel Corry und viele mehr wollen die „Citizens“ in diesem Sommer begeistern.

Nur noch wenige Tickets verfügbar

Wer allerdings noch unentschlossen ist oder bisher zu faul war, seine Parookaville-Tickets zu kaufen, für den wird es eng. Wie die Veranstalter mitteilten, sind bereits 88 Prozent aller Tickets verkauft. In allen Kategorien seien nur noch begrenzt Karten verfügbar.

Die Verkaufspreise beginnen ab 119 Euro.