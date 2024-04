NRW: Beliebter Nachtclub taucht plötzlich in fremdem Land auf – du ahnst nicht, wo!

Es ist wohl einer der beliebtesten Nachtclubs in Deutschland und hat sich in den vergangenen Jahren auch international einen Top-Ruf als Club erarbeitet. Viele Besucher werden sicherlich schon erahnen, um welchen Club es in NRW geht: das Bootshaus in Deutz.

Hier treten immer wieder viele Größen aus der DJ- und Clubbing-Szene in dem Club im Mülheimer Hafen auf. Was viele vermutlich nicht wissen: Den beliebten Nachtclub aus NRW gibt es auch in einem weit entfernten Land – und das illegal.

NRW: Beliebter Nachtclub taucht plötzlich in fremdem Land auf

Zuletzt feierte der Nachtclub den runden Geburtstag. 20 Jahre gibt es das Bootshaus mittlerweile in NRW. In der Zeit waren über drei Millionen Gäste in dem Club und zahlreiche Stars sind aufgetreten. Darunter beispielsweise Marshmello, Robin Schulz oder Ex-NBA-Superstar Shaquille O’Neal.

Auch interessant: Parookaville am Flughafen Weeze: Jetzt ist es raus! Festival verkündet den nächsten Hammer!

Aber auch Felix Jaehn hat mal im Bootshaus das erste Mal aufgelegt. Dafür reisen dann sogar extra Gäste aus Asien, den USA oder Kanada an, um im Bootshaus zu feiern. So habe die internationale Bekanntheit auch mittlerweile dafür gesorgt, dass es eine Kopie des Nachtclubs gibt.

„In China gibt es eine Eins-zu-Eins-Kopie vom Bootshaus. Dort wird dasselbe Logo benutzt, dieselbe Strategie verfolgt. Das ist natürlich illegal, aber viel kann man da nicht machen“, sagt Ulrich Rauschenberger, Betriebsleiter des Nachtclubs gegenüber dem „Express“.

Illegale Kopie des Bootshauses

Rauschenberger nimmt es aber auch wenig mit Humor: „Aber es ist schon interessant zu beobachten. Eine Dokumentation, wie wir dorthin reisen und praktisch unseren eigenen Club besuchen, hätte schon was.“ Mehr Infos über die illegale Kopie aus China ist nicht bekannt.

Mehr Nachrichten für dich:

Dennoch dürfte es den Besitzer sicherlich auch ein wenig stolz machen, dass ihr Bootshaus auch in einem solch weit entfernten Land bekannt ist. Schließlich gab es hier schon über 7.000 Acts auf den verschiedenen Dancefloors, wo es an einem Party-Abend Platz für bis zu 2.300 Menschen gibt. Alleine auf dem Mainfloor können rund 1.500 Menschen zu verschiedenen Genres der elektronischen Musik feiern.