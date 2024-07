Parookaville: Kurz vor dem Festival macht die Nachricht die Runde – DAS hat es noch nie gegeben

Das Mega-Festival Parookaville steht an – ausgerechnet jetzt macht eine krasse Nachricht die Runde! Von Mittwoch (17. Juli) bis Sonntag (21. Juli) steht der Hülmer Deich in Weeze (NRW) im Zeichen von Techno, Rave und Elektro. Logisch, dass viele zig Fans für das spektakuläre NRW-Festival aus ganz Europa anreisen und Parookaville zu einem der größten seiner Art machen.

Jetzt hat der Veranstalter bekannt gegeben: Nichts geht mehr, die Mega-Party ist mit unfassbaren 225.000 Besuchern restlos ausverkauft! Tausende schlagen also auf dem eigenen Camping-Gelände in NRW ihre Zelte auf. Das überrascht weniger als diese Meldung, die es so noch nie bei Parookaville gegeben hat!

Parookaville: Kurz vor dem Festival macht die Nachricht die Runde

Parookaville schließt nämlich eine Partnerschaft mit Apple Music. Das ermöglicht im Anschluss an das Festival ein ganz besonderes Hörerlebnis für alle Techno-Fans. Ausgewählte Sets von der Hauptbühne und „Bill’s Factory“ werden nämlich vor Ort von einem Apple-Team aufgenommen.

Nach dem Festival steht dieses „einzigartige 3D-Hörerlebnis“, wie es die Veranstalter nennen, exklusiv auf Apple Music zur Verfügung. Damit ist Parookaville das erste Festival in Europa, das diese Partnerschaft mit US-Giganten Apple eingeht. So können auch Fans die Musik genießen, die an kein Ticket gekommen sind oder nicht nach Weeze fahren konnten.

Wer übrigens noch verzweifelt Tickets sucht, hat eine Chance über den Resale-Shop von Parookaville. Auch der Veranstalter rät dringend davon ab, Tickets über Tauschplattformen oder Kleinanzeigenportale zu kaufen. Die Tickets sind nämlich personalisiert, eine Umpersonalisierung erfolgt nämlich sicher nur im offiziellen Resale-Shop – so ist der Einlass aufs Festivalgelände garantiert.