Wetter in NRW: Jetzt kommt’s knüppeldick – Experte warnt: „Richtiger Absturz“

Warum ist Wetter in NRW so kühl und Südeuropa so heiß? Schuld daran ist laut dem Wetter-Experten Dominik Jung ein sogenannter Jetstream. Der Jetstream ist ein Starkwindband, der sich momentan um die Nordhalbkugel herum treibt. Den Jetstream kann man sich als eine Art Mauer zwischen den warmen Luftmassen in Südeuropa und den kühlen Luftmassen bei uns in Mitteleuropa vorstellen.

Mitteleuropa erwartet wieder sehr kalte und frische Luft. Und der Jetstream sorgt dafür, dass wir auch weiterhin keine warme Luft aus Südeuropa abbekommen und somit hält er den Sommer bei uns vorerst auf Distanz. Bis Anfang August wird sich an dem Umstand auch erstmal nichts ändern.

Wetter in NRW: „April-Wetter vom Feinsten“

Die Wetteraussichten bis zum Ende des Monats hören sich daher auch recht ungemütlich an. Für Freitag (28. Juli) prognostiziert der Wetter-Experte von wetter.net „April-Wetter vom Feinsten“. Es wird immer wieder ein bisschen Sonnenschein, Wolken, Regenschauer und mittendrin kurze Gewitter geben. Das Wetter in NRW bringt uns für den Freitag Temperaturen um die 23 Grad.

+++ NRW: Beliebtes Schwimmbad bleibt bis Ferienende geschlossen – komplette Stadt schaut in die Röhre! +++

Auch am Samstag (29. Juli) bleibt es wechselhaft. Neben Sonnenschein, Schauern und Gewittern kommt am Samstag allerdings auch eine zum Teil recht schwüle Wetterlage bei Temperaturen um die 24 Grad hinzu. Am Sonntag (30. Juli) erwarten uns für das Wetter in NRW dann etwas mehr Sonnenschein und die Schauer lassen nach, aber die Temperaturen fallen. In NRW werden bis zu 21 Grad erwartet. Der Juli endet dann am Montag (31. Juli) wieder mit mehr Schauern. Es wird durchwachsen im Westen bei zum Teil nur 17 Grad und längeren Regenfällen.

Nächste Woche weiterer Temperaturabsturz

Die Vorhersage für das Wetter in NRW in der kommenden Woche wird bei den Sonnenanbetern keine gute Laune verbreiten. Laut Meteorologe Jung ist ein „richtiger Absturz“ zu erwarten. Die kommende Woche geht mit vielen Regenschauern und kühlen Temperaturen weiter. Dienstag (1. August) bei 15-21 Grad, Mittwoch (2. August) bei 16-22 Grad und Donnerstag (3. August) bei 17-22 Grad.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Sommer brennt laut Wetter-Experte weiterhin auf Sparflamme und Schuld daran ist der Jetstream, der eine Mauer mitten in Europa aufgebaut hat.