Wetter in NRW: Heftige Tornado-Aufnahmen sorgen für Aufsehen – Experte spricht Klartext!

Heftige Aufnahmen vom Niederrhein (NRW)! Dass das Wetter in NRW momentan für die ein oder andere Überraschung gut ist, hat es in letzter Zeit schon oft bewiesen. Unwetter, Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen – nicht zu vergessen die massive Hitzewelle.

Doch hat das Wetter in NRW jetzt für einen Tornado gesorgt? Aufnahmen im Netz lassen genau das jetzt vermuten. DER WESTEN hat beim Tornado-Experten vom Deutschen Wetterdienst nachgehakt – mit überraschendem Ergebnis.

Wetter in NRW: Tornado in Düsseldorf und Krefeld?

Es sind heftige Aufnahmen, die das Schlimmste erahnen lassen: Auf Facebook konnten sich Nutzer am Mittwoch (26. Juli) die Bilder und Videos des irren Wetterphänomens am Niederrhein (NRW) anschauen. Für viele war schnell klar: Dabei muss es sich um einen waschechten Tornado handeln.

Von Krefeld bis zum Flughafen Düsseldorf konnten Anwohner das Spektakel am Himmel sehen. DER WESTEN hat deshalb bei Andreas Fischer, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes (DWD), nachgehakt. Und er machte prompt klar: „Das ist noch kein Tornado.“

Tatsächlich soll es sich bei dem tornado-ähnlichen Wolkengebilde um eine sogenannte Trichterwolke handeln. Aber auch mit dieser sei nicht zu spaßen. Denn dabei könnte es sich schon um eine Vorstufe eines „richtigen“ Tornados handeln. Aber erst, wenn der Windwirbel von der Wolke bis zum Erdboden reiche, könne man das Wetterphänomen auch als Tornado bezeichnen.

Anwohner teilen erschreckende Aufnahmen

„Wenn allerdings im Laufe des Mittwochs noch Bilder von Schäden auftauchen sollten, dann muss ich mich korrigieren“, ergänzt Fischer. Bleibt zu hoffen, dass sich diese Aussage im Laufe des Tages nicht noch bewahrheitet.

Im Netz sorgte das irre Wetterphänomen aber dennoch für Aufruhr. Zahlreiche Anwohner teilten ihre Aufnahmen unter einem Beitrag des Lokalradiosenders „Welle Niederrhein“. So schreibt etwa Familienvater Arne Schulze: „Haben wir auch gerade gesehen! Blick von Verberg aus Richtung Stadtwald.“ Gemeinsam mit seinem Sohn Niclas hatte er das Ungetüm bei einer Fahrradtour entdeckt, berichtet er gegenüber DER WESTEN. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter in NRW die nächsten Tage nicht noch für weitere Überraschungen dieser Art gut ist…