NRW: Brutalo-Schütze treibt mitten in der City sein Unwesen – mehrere Tiere plötzlich tot

Es sind Taten, die Tierfreunde fassungslos machen. Ausgerechnet mit einem Gewehr macht ein Unbekannter jetzt Jagd auf wehrlose Tiere. Genauer gesagt, auf Tauben, die in der NRW-Stadt Krefeld zu Hauf vertreten sind.

Doch auch, wenn die Vögel vielen Passanten den letzten Nerv rauben und sich sicher schon mal der ein oder andere gewünscht hat, sie im Stadtbild nicht mehr zu sehen, rechtfertigt das auch laut Polizei nicht die Taten des brutalen Schützen. Die Beamten aus Krefeld (NRW) machen jetzt sogar Jagd auf ihn.

NRW: Unbekannter schießt mitten in der City umher

Schon seit November 2022 soll der Brutalo-Täter mitten in der Innenstadt sein Unwesen treiben. Zwischen Elisabethstraße, Neue Linner Straße, Philadelphiastraße und Alte Linner Straße wurden seitdem immer wieder Tauben mit Schusswunden gefunden, zuletzt am 18. Juli. Auffällig sei die Häufung der Fälle in dem Karree, erklärte eine Sprecherin der Polizei in Krefeld gegenüber der „Westdeutschen Zeitung“.

Die schreckliche Vermutung: Mutmaßlich wurden die Tauben mit einem Luftgewehr angeschossen. Dabei sollen einige der Tiere so schwer verletzt worden sein, dass sie infolge qualvoll verendeten oder eingeschläfert werden mussten. Teilweise habe es sich um Durchschüsse gehandelt. In einem Fall sei ein Projektil in einem Flügel gefunden worden, das ebenfalls auf diese Art der Waffe hindeute.

Polizei sucht nach Zeugen

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, sei noch unklar. Doch dass die Tat kein Kavaliersdelikt ist, ist gewiss. Die Krefelder Beamten ermitteln nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung, so die Sprecherin weiter.

Noch steht die Polizei vor einem großen Rätsel. Deswegen suchen die Beamten nach Zeugen, die möglicherweise den oder die Täter bei ihrer grausamen Tat in der Krefelder Innenstadt (NRW) beobachtet haben. Wenn du etwas gesehen hast, kannst du dich entweder per Telefon unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de melden.