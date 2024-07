Wetter in NRW: Von wegen Sonne satt – Experte warnt – „Hat es in sich“

Das Wetter in NRW hat in den letzten Tagen mächtig Fahrt aufgenommen. Nach extrem heißen Tagen zum Ende der Woche hat es am Samstag (20. Juli) mächtig gescheppert. Ein Unwetter hat beispielsweise in einem NRW-Tierheim eine Schneise der Verwüstung hinterlassen (mehr dazu hier >>>).

Die neue Woche startete dann in NRW mit angenehm sommerlichen Temperaturen und Sonne satt. Wer gedacht hat, dass der Wetter-Trend anhält, sieht sich jedoch geschnitten.

Wetter in NRW: Experte warnt vor heftigen Gewittern

Denn schon am Dienstag (23. Juli) lauern die nächsten kräftigen Gewitter in NRW. Schon am Vormittag ergießen sich die ersten Schauer über dem Land. Ab dem Mittag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teilweise kräftigen Gewittern. Richtung Nachmittag droht nach Angaben der Meteorologen sogar Unwetter-Gefahr durch Starkregen!

Die Wetterfront „hat es in sich“, warnt auch Dominik Jung. Laut dem Wetter-Experten muss sich vor allem der Norden und Westen der Republik auf die miese Wetterlage einstellen. Es werde nicht jeden im genannten Gebiet treffen, betont der Diplom-Meteorologe, aber: „Dort, wo die Gewitter abladen, kann es ordentlich zur Sache gehen.“

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 21 bis 24 Grad, nachts 12 bis 7 Grad

Donnerstag: 24 bis 27 Grad, nachts 18 bis 15 Grad

Freitag: 24 bis 27 Grad, nachts 17 bis 14 Grad

Wetter-Experte warnt: „Sehr vorsichtig“

Deshalb solle man insbesondere am Dienstagnachmittag „bei Aktivitäten im Freien sehr, sehr vorsichtig sein“, warnt Dominik Jung („wetter.net„). Am Mittwoch soll sich die Wetterlage bei vergleichsweise milden 21 bis 24 Grad beruhigen.

Danach steigen die Temperaturen wieder sukzessive an, sodass Anfang nächster Woche wieder die 30-Grad-Marke in NRW geknackt werden dürfte. Wer allerdings mit purer Sonne gerechnet hat, sieht sich geschnitten. Denn auch in den nächsten Tagen drohen zwischendurch immer wieder Schauer und Gewitter. Vor allem am Freitag und Samstag musst du dich nach Angaben von Dominik Jung in NRW auf wechselhaftes Wetter einstellen, auch wenn zwischendurch immer wieder längere Trockenphasen anstehen.