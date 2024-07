Parookaville: Irres Angebot! Besucher reiben sich die Augen

Was ist das mal wieder für ein Fest gewesen? Parookaville hat 2024 mal wieder ordentlich abgeliefert. Selbst das miese Wetter am Samstag (20. Juli) (mehr dazu hier >>>) sollte die Laune der 225.000 Besucher des Elektro-Festivals am Airport Weeze nicht nach unten ziehen. Im Gegenteil: Parookaville 2024 ging mächtig durch die Decke.

Kurz nach dem Festival kursiert plötzlich ein rätselhaftes Angebot bei „Kleinanzeigen“. Es wirft viele Fragen auf.

++ Parookaville 2024: Kurz nach Ende steht es fest – Fans können es nicht fassen ++

Parookaville: Irres Angebot im Netz

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ikonische-festivalbuehne-bill-s-factory-/2817864970-282-1146„Echte Rarität!! Mega seltenes Angebot!!!“ So oder so ähnlich ist bei „Kleinanzeigen“ schon so manches Schmuckstück beworben worden. In diesem Fall handelt es sich aber um eine ziemliche Untertreibung. Denn, was der fiktive Nutzer „Bill Parooka“ anbietet, ist wirklich absolut einmalig. Es handelt sich laut Anzeige um die echte „Bill’s Factory“ – Original Festivalbühne vom Parookaville!

Mehr aus der Region: Teuerste Wohnung von NRW wird frei – sie kostet ein Vermögen! „Völlig irrsinnig“

Schon vor dem Festival war klar, dass die zweitgrößte Bühne des Festivals nach der diesjährigen Ausgabe ausgedient haben wird. Doch die Besucher hätten wohl nicht damit gerechnet, dass das legendäre Schmuckstück kurz nach Parookaville 2024 einfach so bei „Kleinanzeigen“ landet.

Die Parookaville-Bühne „Bill’s Factory“ steht zum Verkauf. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Parookaville-Bühne zum Verkauf – zu diesem Preis

Handelt es sich da etwa um ein Fake-Angebot, des seit dem 25. Juni freigeschalteten Accounts bei „Kleinanzeigen“. „Wir sind selber überrascht, dass Bill Parooka nach seiner Entscheidung, die Factory abzubauen, scheinbar auch direkt die ganze Bühne reingestellt hat“, teilte der Veranstalter auf Nachfrage leicht kryptisch mit und fügt hinzu: „Wir hatten gehofft, dass wir ein paar Elemente für die City upcyclen können. Das versuchen wir ihm gerade irgendwie mitzuteilen, hoffentlich können wir ihn überzeugen. Wäre ja schade, wenn nicht ein paar Elemente bei 10 Jahre Parookaville dabei wären.“

Mehr Themen:

Ein Dementi sieht anders aus. Es dürfte sich also um ein echtes Angebot handeln. So könnte die Bühne (angeboten sind nur die Deko-Elemente) mit den „üblichen Gebrauchsspuren durch Scooter, Martin Solveig oder Purple Disco Machine“ also wirklich den Besitzer wechseln. Der Preis? Schlappe 500.000 Euro – immerhin auf Verhandlungsbasis. Und nur für Selbstabholer. Ein fahrbarer Untersatz ist angesichts von 19.000 Quadratmetern Bühnenelementen also schon empfehlenswert – oder sehr viele Hände. Wenn jeder der diesjährigen Besucher zwei Euro investiert und beim Tragen hilft, wären die ja schon einmal vorhanden…