Unwetter über NRW: Großveranstalter zieht Reißleine – Rhein in Flammen unterbrochen

Rhein in Flammen wird wohl eher zu „Rhein unter Wasser“! Wie „ga.de“ berichtet, haben die Veranstalter dieses Mega-Events in der Bonner Rheinaue in NRW kurzfristig unterbrochen. Per Lautsprecher wurden die Besucher gegen 15.30 Uhr gebeten, das Gelände geordnet und ohne Panik zu verlassen.

Laut dem Online-Portal haben sich Stadtverwaltung und Ausrichter aus Sicherheitsgründen zu der Pause entschieden. Kurz zuvor war bereits der Betrieb der Fahrgeschäfte wegen der heranziehenden Gewitter gestoppt worden.

NRW: Groß-Event nur unterbrochen

Nach aktuellem Stand wird die Veranstaltung am späteren Nachmittag fortgesetzt werden können. Mit weiteren Unwettern ist dennoch zu rechnen. Denn das Wetter steht die ganze Zeit ziemlich auf der Kippe. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, ziehen aktuell heftige Unwetter mit starken Gewittern, Starkregen und Sturmböen über Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Die Gefahr bestehe demnach bis 17.45 Uhr.

Mittlerweile wurde aber die Warnstufe wieder auf 2 (von 4) herabgestuft. Das bedeutet dennoch, dass es für die Anwohner gefährlich werden kann. Denn es treten nach wie vor Gewitter auf und es ist mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 20 l/m² und 35 l/m² in 6 Stunden und kleinkörnigen Hagel zu rechnen.

Außerdem warnt der Wetterdienst vor Lebensgefahr durch Blitzschlag. Auch verbreitet umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und anderen, auch großen Objekten sind nicht zu unterschätzen. Die Handlungsempfehlungen sind daher: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden). Außerdem gilt es frei stehende Objekte zu sichern. Die Warnung gilt noch bis 20.00 Uhr. Ob und wann Rhein ihn Flammen weiter geht, ist noch nicht offiziell bekannt.

