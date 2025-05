Zoo in NRW: Mitarbeiterin filmt im Gehege – plötzlich passiert es! „Hab ich noch nie hier gesehen!“

Spektakuläre Szenen im Allwetterzoo Münster. „Eigentlich wollte unsere Kollegin nur schnell die Flamingos filmen“, berichtet der NRW-Zoo bei Instagram.

Doch dann passierte es. Die Zoo-Mitarbeiterin erkannte schnell, dass sie Zeugin eines ganz besonderen Moments werden sollte.

Zoo-Mitarbeiterin aus NRW aus dem Häuschen: „Ich werd‘ irre“

Denn in der frühlingshaften Sonne ließ sich die Flamingo-Gruppe in dem Zoo in NRW zu einer Tanzeinlage hinreißen. „Das ist der Balztanz, das ist der Hochzeitstanz“, stellt die Mitarbeiterin fest und jubelt: „Das hab ich ja noch nie hier gesehen. Das ist ja geil. Ich werd‘ irre.“

„Auch nach Jahren im Zoo wirst du noch überrascht“, kommentiert der Allwetterzoo die hinreißenden Aufnahmen der Kollegin und wagt einen Blick in die Zukunft: „Ob das Balzen von Erfolg gekrönt ist, sehen wir dann hoffentlich in ein paar Monaten.“ Der wäre sehr willkommen, weil die Chileflamingos nach Angaben des NRW-Zoos als potenziell gefährdet eingestuft werden. Kein Wunder also, dass die Zoo-Besucher die Daumen drücken, „dass dieser schöne Tanz zu viel kleinem Glück führt.

Video weckt Erinnerungen

Doch nicht alle schauen in die Zukunft. Ein anderer Tierfreund muss bei den Aufnahmen an einen Song von „Snollebollekes“ feat. „DJ Robin“ und „Ikke Hüftgold“ denken, mit dem die niederländischen Fans bei der EM 2024 in Deutschland für Furore gesorgt haben und schreibt lachend: „Nach links, nach rechts.“

Bleibt nur zu hoffen, dass die Vögel, die weite Teile Südamerikas von Perus bis Uruguay bevölkern, nicht nur zum Tanzen aufgelegt sind, sondern auch für Nachwuchs sorgen. Widerstandsfähig genug zum Überleben sind sie allemal. Denn: „In den Brutgebieten der Hochanden fallen die Temperaturen nicht selten unter -20 Grad“, erklärt der Allwetterzoo Münster.