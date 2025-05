Muttertag mit Grill-Wetter in NRW? Experte wagt erste Prognose

Der Muttertag steht bevor – in diesem Jahr am Sonntag, 11. Mai. Und was gäbe es Schöneres, als die liebe Mama mit einem gemütlichen Familien-Grillen zu überraschen? Die Kinder bereiten Salat und Brot vor, der Vater wirft Würstchen, Fisch, Feta oder leckeres Gemüse auf den Grill – das wäre doch was! Aber spielt das Wetter in NRW überhaupt mit?

Nach den geradezu hochsommerlichen Tagen Anfang Mai hat sich das Wetter in NRW ganz schön abgekühlt. Morgens vier Grad, nachmittags kaum mehr als 15, dazwischen Regenschauer – das klingt so gar nicht nach einem gemütlichen Muttertag auf dem Balkon oder im Garten.

Wetter in NRW am Muttertag: „Vielleicht haben sie Glück“

Doch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ wagt eine Prognose, wie das Wetter in NRW am Muttertag daherkommen könnte. So viel sei schon mal gesagt: Der Experte ist einigermaßen optimistisch, zieht doch aktuell das Hoch „Riccarda“ von den britischen Inseln nach NRW.

Und so kommt Dominik Jung zu dieser noch etwas zurückhaltenden Einschätzung für das Wetter in NRW: „Die Mütter am Muttertag… naja, vielleicht haben sie Glück. Schaut zumindest ganz freundlich aus.“ In NRW ganz besonders freundlich, denn mit etwa 21 Grad wird es hier voraussichtlich wärmer als in den meisten anderen Teilen Republik. Nur in Baden-Württemberg wird es mit 23 Grad noch etwas milder. Aber der Reihe nach.

Experte sieht Grill-Wetter aufziehen

„Riccarda“ sei dank, klettert das Thermometer nach und nach aufwärts: Mittwoch (16 Grad, bewölkt), Donnerstag (17 Grad, mehr Sonne), Freitag (16 Grad, sonnig). Der Samstag stimmt mit 18 Grad und einem Wechsel aus Sonne und Wolken tatsächlich auf einen angenehmen Sonntag ein. Da kann man den Grill guten Gewissens schon mal bereitstellen. Und Dominik Jungs Prognose für das Wetter in NRW am Muttertag lautet dann wirklich: 21 Grad, viel Sonne, etwas Bewölkung. Niederschlag sei „nicht wirklich viel“ in Sicht.

Dem gemütlichen Grillen am Muttertag steht also offenbar nichts im Wege – zumindest nicht das Wetter in NRW. Jetzt ist also die Familie an der Reihe, alle Vorbereitungen zu treffen – und natürlich am Ende auch aufzuräumen und den Abwasch zu erledigen.