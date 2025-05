Duisburg: Anwohner sind auf 180 – „Leute haben Angst“

Steigende Temperaturen und strahlender Sonnenschein ziehen zahlreiche Menschen an die frische Luft. Davon ist auch Duisburg nicht ausgeschlossen. Doch dort sind Anwohner aktuell aufgrund eines Problems auf 180.

Das sommerliche Wetter birgt nämlich auch klare Nachteile, wie sie jetzt wohl oder übel feststellen müssen. Doch was stört die Duisburger konkret?

Duisburger sind auf 180 – das ist der Grund

Wie die WAZ berichtet, sind Anwohner, Politiker und Biergartengäste genervt von dem aktuellen Geschehen im Meidericher Stadtpark in Duisburg. Dort werden regelmäßig verbotene Grillpartys gefeiert.

Infolgedessen wurde kürzlich auch im Kiosk des Biergartens eingebrochen. Die Täter haben sich an Tischen und Bänken bedient, um es sich für ihre Grillparty in Duisburg gemütlich zu machen und ihren Müll dort liegenlassen. Das hat Konsequenzen, die dem Gastronomen Ibrahim „Ibo“ Öztaş gar nicht gefallen.

Nach Einbruch: „Die Leute haben Angst“

„Die Leute haben Angst, hierhin zu kommen“, sagt er der Zeitung. Er geht allerdings davon aus, dass die Angst nicht den Einbrechern gilt, sondern viel mehr dem Gefasel der grillenden Personen in Duisburg. Trotzdem ist er der Meinung, dass nicht alle Menschen durch ein Grillverbot bestraft werden sollten. „Viele leben in kleinen Wohnungen, haben keinen Garten und keinen Balkon, die müssen hier weiter grillen dürfen“, so Öztaş.

Um dem Problem bezüglich der unerlaubten Grillpartys und dem Vandalismus in dem Meidericher Stadtpark entgegenzuwirken, stellen Politiker jetzt eine andere klare Forderung. Wie sie genau aussehen, liest du bei der WAZ.