Wetter in NRW: Krasse Entwicklung lässt Experten durchdrehen – „Verschwörung“

Nachdem es die letzten Tage zu einem überraschenden Temperatur-Sturz kam, kämpft sich das Frühlings-Wetter in NRW langsam, aber sicher wieder durch. Doch was für viele Menschen Grund zur Freude ist, hat auch eine Schattenseite. Laut Wetter-Experte Dominik Jung wird es nämlich mindestens die ganze nächste Woche trocken – das „Wetter.net“-Gesicht spricht sogar von einem „Dürreloch“.

Die Entwicklung des Wetters in Deutschland und NRW kann Dominik Jung selbst kaum glauben.

Wetter in NRW wird ungewöhnlich

Laut Dominik Jung gibt es bis zum 14. Mai in Deutschland und NRW kaum Niederschläge. „Hier sieht es ziemlich mau aus in den nächsten sieben Tagen“, erklärt der Meteorologe in seiner neuen Wetter-Prognose auf Youtube. Das kommende Hoch namens Riccarda „blockt alle Tiefs ab“. Deshalb bleibt es nicht nur aktuell trocken, sondern geht auch so weiter.

In anderen Teilen Europas kommt dafür einiges runter – ironischerweise in Norditalien, Spanien oder Portugal. „Die klassischen Urlaubsländer, die melden eigentlich fast nur Regen und Gewitter, das ist schon sehr ungewöhnlich“, so Dominik Jung. Was jedoch nicht ungewöhnlich ist, sind die Temperaturen in diesem Mai in Deutschland. Der Experte prognostiziert einen „Durchschnitts-Mai“.

+++ Muttertag mit Grill-Wetter in NRW? Experte wagt erste Prognose +++

Auch wenn es aktuell noch eher kühl ist, erholen sich die Temperaturen Richtung Muttertag „langsam“. In NRW kann es damit am Wochenende (10. und 11. Mai) bis zu 22 Grad warm werden.

Wetter in NRW: „Da ist nichts zu erwarten“

Nur der Regen, der bleibt eben aus – stand jetzt bis zum 17. oder 18. Mai. Dominik Jung nennt es „Verschieberites des Landregens“ und stellt fest: „Da ist einfach nichts zu erwarten“.

Mehr aktuelle Themen:

Weil der Wetter-Experte die Regen-Prognose selbst überraschend findet, zeigt er gleich mehrere Wettermodelle, um diese zu beweisen. Dazu erklärt er, wie die Wetterlage physikalisch zustande kommt. „Wahrscheinlich gibt’s schon die ersten Verschwörungen, ne, das ist die Riccarda, die sorgt eben für dieses trockene Wetter.“