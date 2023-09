NRW: Staus zu Ferienbeginn! Hier brauchen Reisende einen langen Atem

Endlich ist es soweit! Das, worauf viele Schulkinder nun schon wieder so lange gewartet haben. Die Herbstferien in NRW stehen vor der Tür und für viele Familien mit schulpflichtigen Kindern bedeutet das, sich eine kleine Auszeit vom Alltagstrubel zu nehmen. Schon jetzt steht fest: Es wird wieder voll auf den Straßen.

NRW: Diese Strecken sind betroffen

Am Freitag, den 29. September, beginnen die Herbstferien in NRW. Experten der Verkehrszentrale Leverkusen Autobahn GmbH erwarten speziell an diesem Tag bereits ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Vom Nachmittag an, nachdem die Schulglocken die Herbstferien eingeläutet haben, bis in den Abend hinein, brauchen Autofahrer im Rheinland wohl besonders starke Nerven.

+++ Deutsche Bahn in NRW: Hauptstrecke lange gesperrt – Pendler kriegen die Krise! +++

Viele Urlauber verlieren keine Zeit, und machen sich direkt auf in Richtung der beliebten Küstenregionen. Der Verkehr auf den Autobahnen A1, A3, A31, A40, A57 und A61 ist dabei besonders betroffen. Deshalb der Tipp: Wenn möglich, wenigstens die Hauptverkehrszeiten umgehen. Nach dem Chaos, kehrt in der restlichen Ferienzeit voraussichtlich etwas Ruhe ein, sodass die Gunst der Stunde genutzt wird, um im Rheinland und westlichen Ruhrgebiet einige Bauarbeiten voranzutreiben.

Mit diesen Einschränkungen müssen Autofahrer rechnen

Vom 29. September ab 22 Uhr bis zum 04. Oktober um 5 Uhr, erwartet die Autofahrer eine Sperrung auf dem Kölner Autobahnring der A4 wegen Umbaumaßnahmen am Autobahndreieck Heumar zwischen dem Dreieck Heumar und dem Kreuz Köln-Gremberg in Fahrtrichtung Olpe. Doch das war noch nicht alles! Östlich von Köln auf der A4 steht aufgrund von Fahrbahnsanierungen an den ersten beiden Ferienwochenenden, von Freitag (29.09.) 22 Uhr bis Mittwoch (04.10.) 5 Uhr sowie von Freitag (06.10.) 20 Uhr bis Montag (09.10.) 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Untereschbach und Bergisch-Gladbach-Bensberg in Fahrtrichtung Köln nur ein Fahrstreifen zur Verfügung“, heißt es in einer Meldung der Autobahn GmbH des Bundes.

Bereits ab dem 27. Oktober bis Ende Oktober können Autofahrer auf der Wiehtal-Brücke zwischen Wiehl-Bielstein und Gummersbach die Fahrbahn in beide Fahrtrichtung nur auf einer Spur befahren.

Weitere Themen:

Auch auf viele anderen Strecken in NRW werden in der Ferienzeit Bauarbeiten durchgeführt. Es bietet sich daher an, vor Fahrtantritt einen Blick auf die aktuelle Verkehrslage zu werfen.