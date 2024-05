A1 im Ruhrgebiet: Heftiger Crash auf Autobahn! Zwei Verletzte – Vollsperrung bis zum Abend

Schlimmer Unfall auf der A1 im Ruhrgebiet! Am Montagmorgen (6. Mai) gab es einen Auffahrunfall in Fahrtrichtung Köln, an dem zwei Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Seit etwa 8.54 Uhr ist die A1 im Ruhrgebiet in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeitweise wurde die Sperrung wieder aufgehoben, die Polizei musste die viel befahrene Strecke aber erneut wegen Aufräumarbeiten dichtmachen.

A1 im Ruhrgebiet: Heftiger Crash auf Autobahn

Wie ein Sprecher der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN mitteilt, gab es zwischen den Ausfahrten Kamen-Zentrum und Unna einen Crash.

Ein Lkw landete in der Mittelleitplanke. Foto: Fernandez/News 4 Video-Line TV

Auch ein Tanklaser war beteiligt – der war aber zum Glück leer und nicht mit Diesel, Benzin oder Öl gefüllt, die auf die Autobahn sickern könnten.

Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren, es drohen kilometerlange Staus. Wegen der Räum- und Sicherungsarbeiten soll laut Polizei die Sperrung wohl bis in den Abend hinein andauern.