Vatertag in NRW: Straßen rappelvoll! Stau-Chaos zu Christi Himmelfahrt

Der Vatertag (9. Mai) steht an in NRW – und damit auch richtig viel Chaos auf den Straßen! Der Grund: Der Donnerstag ist gleichzeitig Christi Himmelfahrt, und viele machen sich ein verlängertes Wochenende, sind bisweilen sogar im Kurzurlaub. Das bedeutet, dass das Feiertagswochenende (9. bis 12. Mai) von Staus gekennzeichnet sein wird.

Dazu kommt, dass das Wetter wieder milder werden soll, zum Vatertag in NRW sogar sonniger. Viele fahren dann in nahe gelegene Feriengebiete ins Sauerland oder in die Niederlande, vielleicht ja sogar etwas weiter in Richtung Küste. Doch laut WDR könnten zum Vatertag in NRW Hunderte Kilometer Stau drohen.

Vatertag in NRW: Hier droht Stau-Chaos

Mit einem Urlaubstag können Arbeitnehmer problemlos vier freie Tage am Stück haben. Denn der Vatertag ist gleichzeitig Christi Himmelfahrt – und der ist bekanntermaßen in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Doch schon nach Schulschluss am Mittwoch (8. Mai) sollen die klassischen Pendlerrouten in NRW voll werden. Betroffen sind vor allem die A1, A2, A3 und A31. Aber auch in Richtung Harz, Eifel, Sauer- und Siegerland könnte mehr los sein als üblich. Erst am Abend soll es ruhiger werden.

Obacht auch vor den Ausfahrten zu den Freizeitparks in NRW. Die A31 vor Bottrop (Movie Park) und die A553 vor Brühl (Phantasialand) könnten richtig voll sein. In Holland haben zudem viele Innenstädte und Outletcenter geöffnet, Stau-Chaos droht also auch auf der A3 nach Arnheim, der A4 in Richtung Eindhoven, der A40 in Richtung Venlo, der A52 in Richtung Roermond und der A57 Richtung Nimwegen.

Mehr News:

Gerade im Ruhrgebiet kommt es zusätzlich zu den vielen Autofahrern auch noch zu Baustellen. So wird über Christi Himmelfahrt von Mittwoch ab 20 Uhr bis Montag (13. Mai) die A40 Richtung Dortmund zwischen Kreuz Bochum und Dortmund-Kley gesperrt. Bis Samstagabend um 20 Uhr ist zudem die Autobahn ab Bochum-Werne dicht, weil Asphaltarbeiten laufen. Also, früh genug losfahren und natürlich viel Zeit mitbringen – damit die freien Tage trotz Verkehrschaos erholsam und stressfrei laufen…