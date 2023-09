Wetter in NRW: Seltenes Phänomen macht Experten stutzig – “Ungewöhnliche Zugbahn”

Da werden selbst Experten stutzig! Das Wetter in NRW war in den letzten Tagen eher wechselhaft. Ab und an schien die Sonne, doch oft genug regnete es und war windig. So richtig herbstlich ist es mit einzelnen grauen Tagen nicht – es ist, als ob das Wetter in NRW zwischen (goldenem) Spätsommer und tristem Herbstgrau schwankt.

Damit könnte zumindest für die übrigen Tage im September Schluss sein! Denn schon am Wochenende könnte warme Luft aus Nordafrika bis nach Nordeuropa strömen. Die Folge: Der September macht einen auf Sommer!

Wetter in NRW: Seltenes Phänomen macht Experten stutzig

Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ spricht Klartext: „Kalenderisch beginnt der Herbst erst ab Samstag (23. September), meteorologisch aber bleibt es spätsommerlich. Und das bleibt auch erstmal so!“ Das Beste für alle Sonnenfreunde: Ein Ende dieser Warmluft-Lage sei „nicht in Sicht“, so Jung weiter.

Ungewöhnlich (und verantwortlich) ist Hurrikan „Nigel“. Der nämlich bewegt sich vom Nordatlantik in Richtung Westeuropa, und das in einer kuriosen Zugbahn. Jung: „Unmittelbar vor der Westküste Europas verwandelt er sich in ein außertropisches Tief. So forciert er auf seiner Vorderseite nochmal viel warme Luft bis zu uns nach Deutschland. Es baut sich ein neues Hoch auf. Es bleibt warm.“

“Ungewöhnliche Zugbahn”

Der September 2023 ist bislang der wärmste September seit Aufzeichnung der Wetterlage. Zwar werde es zwischen den Wochen auch mal wieder kühl. Aber: „Die nächste Warmluft-Phase ist schon auf dem Weg zu uns. Noch hat der Monat also beste Chancen, der wärmste September in Deutschland seit über 120 Jahren zu werden.“

Die Temperaturen haben es in sich. Bis in die erste Oktober-Woche hinein könne man in NRW auf 25 Grad hoffen! Von wegen Herbst. „Das ist ganz klar sommerlicher Bereich. Und viel Niederschlag ist in den nächsten Tagen auch nicht zu erwarten“, so Jung. Na, die Winterjacken können so getrost im Schrank bleiben. Und ab und zu kann man also auf T-Shirt-Wetter hoffen…