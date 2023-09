Deutsche Bahn in NRW: Hauptstrecke lange gesperrt – Pendler kriegen die Krise!

Alle Pendler und auch alle anderen Nutzer der Deutschen Bahn in NRW müssen jetzt ganz stark sein: Verspätungen und Zugausfälle sind sie ja gewohnt – aber jetzt kommt es richtig dick! Die Deutsche Bahn legt an einem neuralgischen Punkt den gesamten Betrieb still. Der Nah- und Regionalverkehr ist besonders massiv betroffen, aber auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind in NRW Fahrplanänderungen, Umleitungen und Ausfälle von einzelnen Haltepunkten nötig.

Hintergrund dieser Hiobsbotschaft ist eine Großbaustelle, die allerdings nicht die Deutsche Bahn zu verantworten hat. Die Autobahn GmbH des Bundes erneuert im Rahmen des Projekts „Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg“ auch die Brücke, die die Autobahn A3 über die Bahntrasse führt. Nun stehen an der Brücke Abbrucharbeiten bevor. Aus Sicherheitsgründen werden die darunter liegenden Gleise sämtlicher Strecken in Richtung Oberhausen und Mülheim (Ruhr) gesperrt.

Deutsche Bahn nutzt Zwangspause für Arbeiten

Aufgrund dieser Sperrung fahren von Freitag, 29. September, bis Freitag, 13. Oktober, auf den Streckenabschnitten zwischen Mülheim Hbf und Duisburg Hbf sowie zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf keine Regionalzüge. Bei allen Regional-Linien, die auf den betroffenen Streckenabschnitten fahren, kommt es zu Umleitungen, Ausfällen und Schienenersatzverkehr.

Immerhin nutzt die Deutsche Bahn die Zwangspause auch für eigene Arbeiten, konkret für Arbeiten an den Oberleitungen, Kabel-Tiefbauarbeiten, Brückenarbeiten sowie Arbeiten an Lärmschutzwänden. Des Weiteren führt die Deutsche Bahn zwischen Duisburg und Düsseldorf erste (Kabel-)Arbeiten für eine neue Bedienzentrale des elektronischen Stellwerks Düsseldorf durch.

Deutsche Bahn plant Umleitungen, Ausfälle, Ersatzverkehr

Schon jetzt steht fest: Vor allem Pendler werden die Krise kriegen! Und man kann nur hoffen, dass es nicht obendrein zu Verzögerungen kommt wie kürzlich bei den Bauarbeiten an der Strecke zwischen Köln und Düsseldorf.

Hier die nun bevorstehenden Sperrungen, Ausfälle und Umleitungen bei der Deutschen Bahn in NRW im Detail:

RE 1 (RRX), RE 6 (RRX), RE 11 (RRX):

Die Züge fallen zwischen Mülheim Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Die Züge fahren ab Mülheim Hbf abweichend nach Oberhausen Hbf und enden dort.

Die Züge der Linie RE 6 (RRX) fahren zwischen Düsseldorf Hbf und Köln/Bonn Flughafen außerplanmäßig über Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim und Köln Messe/Deutz. Die Haltepunkte Düsseldorf-Bilk, Neuss Hbf, Dormagen und Köln Hbf entfallen.

RE 2:

Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Düsseldorf Hbf komplett aus.

RE 3:

Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Düsseldorf Hbf komplett aus.

RE 5 (RRX):

Die Züge werden zwischen Oberhausen-Sterkrade und Köln Süd über Duisburg Hbf, Neuss Hbf, und Dormagen in beide Richtungen umgeleitet. Die Haltepunkte in Oberhausen Hbf, Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf Hbf, Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz und Köln Hbf entfallen.

RE 19:

Die Züge werden ab Oberhausen-Sterkrade ohne Zwischenhalt bis Düsseldorf Hbf umgeleitet.

RE 42 und RB 33:

Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus. Zwischen Mülheim Hbf und Essen-Steele müssen Bahnfahrer auf die Züge der Linien RE 49, S 3 und S 9 ausweichen. Dort dürfte es dementsprechend voll werden. Zu beachten ist, dass die Züge der Linie RE 42 von Duisburg Hbf bis Mönchengladbach Hbf ca. 6 Minuten später fährt als üblich.

RE 44:

Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Moers komplett aus. Zwischen Moers und Duisburg Hbf müssen Pendler und Reisen auf die RB 31 ausweichen.

RB 32, RB 35:

Die Züge fallen zwischen. Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf komplett aus.

S 1:

Die Züge fallen zwischen Mülheim-Styrum und Duisburg Hbf komplett aus. Zwischen Mülheim Hbf und Essen-Steele müssen Bahnkunden auf die Züge der Linien RE 49, S 3 und S 9 ausweichen. Die Züge der S 1 und S 11 halten weiterhin am Düsseldorf Flughafen.

S 6:

Die S6 fährt nach Fahrplan zwischen Düsseldorf Hbf und Essen Hbf.

Fernverkehr:

Es kommt zu Fahrplanänderungen, Umleitungen und Halt-Ausfällen.



Auf folgenden Strecken setzt die Deutsche Bahn in NRW einen Schienensersatzverkehr mit Bussen ein: