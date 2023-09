A3: Abriss von Brücke in Duisburg – große Auswirkungen auf Bahnverkehr und für Autofahrer

Die Herbstferien rücken immer näher und damit auch die Bauarbeiten an der A3 rund um Duisburg. Nicht nur Autofahrer brauchen besonders starke Nerven, sondern auch Bahnreisende sind von den Einschränkungen betroffen.

Am 02. Oktober beginnen die Herbstferien, was für viele der Startschuss ist, sich nochmal eine Auszeit zu gönnen. Die Reise über die A3 in NRW sollte jedoch sowohl mit dem Auto, als auch mit der Bahn vermieden werden, denn es geht nun der Brücke im Kreuz-Duisburg Kaiserberg an den Kragen.

A3: Einschränkungen für Autofahrer

Bereits seit einigen Monaten laufen die Vorbereitungen für den Brücken-Abriss, jedoch ganz zum Nachsehen der Autofahrer. „Staus rund um das Autobahnkreuz, die sich nun insbesondere in der Ferienmitte noch mal verstärken werden,“ sind laut „WAZ“ gar nicht unwahrscheinlich. Von Donnerstag (05. Oktober) bis Sonntag (08. Oktober) kann es auf der A3 immer wieder zu kurzfristigen Sperrungen kommen.

„Die jeweiligen Sperrungen werden aber voraussichtlich nie länger als 15 Minuten dauern,“ erklärt Mario Korte, Leiter der Außenstelle Essen der Autobahn GmbH, gegenüber der „WAZ“.

Diese Bahnstrecken sind von den Bauarbeiten betroffen

Der Um- und Ausbau der Brücke im Kreuz-Duisburg Kaiserberg wird noch einige Jahre andauern, jedoch in kleinen Schritten vollzogen werden, sodass sich die Einschränkungen für Autofahrer zunächst in Grenzen halten. Anders gestaltet sich die Situation jedoch für Bahnreisende. Die A3-Brücke erstreckt sich über die Zugstrecke, die über Duisburg nach Essen und Oberhausen verläuft.

Reisende, die auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen wollen, müssen sich darauf einstellen, dass zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf, sowie zwischen Mühlheim (Ruhr) Hbf und dem Hauptbahnhof in Duisburg, keine Züge fahren werden. Auch die Strecke zwischen Düsseldorf Hbf und Duisburg Hbf ist betroffen.

