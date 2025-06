Jetzt müssen Autofahrer stark bleiben! Wer durch die Autobahn in NRW fährt, braucht ohnehin Nerven aus Drahtseilen. Brückenarbeiten, Sperrungen und Baustellen an fast allen wichtigen Kreuze – jetzt kommt es auf der A44 noch dicker. Anfang Juli wird es nämlich auf der A44 bei Düsseldorf zu umfangreichen Sperrungen und Einschränkungen kommen.

Und das vom 4. Juli (22 Uhr) bis 7. Juli (5 Uhr), kurz vor den NRW-Sommerferien also. Zunächst wird die Autobahn für ein Wochenende komplett gesperrt, danach wird sie zwar wieder freigegeben, doch zwei Wochen lang gibt es noch üble Einschränkungen, die zum Umplanen bei Autofahrern führen. Konkret betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und der Anschlussstelle Düsseldorf-Stockum – direkt am Flughafen Düsseldorf also!

Ausgerechnet vor den Ferien! A44 am Flughafen Düsseldorf gesperrt

Der Grund für die Sperrung sind Seilprüfungen auf der Flughafenbrücke, die alle sechs Jahre durchgeführt werden müssen. Erst werden unter Vollsperrung die Vorbereitungen für die Prüfungen getroffen, ehe die eigentlichen Arbeiten beginnen (bis 18. Juli). Es gibt Umleitungen, die aber mit Umwegen verbunden sind.

In Fahrtrichtung Velbert fährt man ab dem Autobahnkreuz Meerbusch über die A57 bis zum Autobahndreieck Neuss-Süd auf die A46 und weiter zum Autobahnkreuz Hilden auf der A3. In Fahrtrichtung Mönchengladbach wird der Verkehr ab dem Autobahndreieck Breitscheid/Autobahnkreuz Ratingen-Ost (A3) auf die A46 und A57 umgeleitet.

Doch nicht nur die Flughafenbrücke wird im Sommer geprüft. Auch die Rheinbrücke Flehe wird vollständig inspiziert. Deshalb muss auch die A46 bei Düsseldorf voll gesperrt werden, und das sogar zweimal. Im Augst steht dann eine große A59-Vollsperrung bei Duisburg an – die sogar ganze zwei Wochen anhalten wird…