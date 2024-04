A45 in NRW: Klassenfahrt nimmt Horror-Ende ++ Bus kippt um ++ Mehr als 20 Verletzte

Dramatischer Unfall auf der A45 in NRW!

Am Sonntag (21. April) kippte auf der A45 in NRW ein Bus um. An Bord: Mehrere Schüler, die sich auf einer Klassenfahrt befanden. Mehrere Jugendliche wurden verletzt.

A45 in NRW: Schulbus kippt um – Drama auf Klassenfahrt

Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf der A45 bei Wenden (NRW). Ein Bus mit einer Schulklasse aus Marburg (Hessen) war in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Ziel der Reise: England! Hier wollten die Schüler auf Klassenfahrt gehen. Insgesamt waren 74 Personen an Bord – 67 Schüler, fünf Lehrkräfte und der Fahrer (54).

Doch die Reise nahm eine dramatische Wende.

Gegen 6.27 Uhr kam der Reisebus aus derzeit ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, teilte die zuständige Polizei Dortmund mit. Der Bus kippte auf die Seite und kam neben der Fahrbahn zum liegen.

Acht Schüler verletzt

Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr Olpe versorgten umgehend die Schülerinnen und Schüler sowie die begleitenden Lehrkräfte. Vier Jugendliche (drei Mädchen, ein Junge, 14 bis 15 Jahre alt) wurden bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurden stationär im Krankenhaus behandelt. Am Montag teilte die Polizei mit, dass sie die Klinik wieder verlassen konnten.

25 weitere Schüler (18 Mädchen, 7 Jungen) erlitten leichte Verletzungen. Schulleiter Björn Gemmer ist heilfroh darüber, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder nach Hause zurückkehren konnten: „Alle waren angeschnallt. Das sollte jeder wissen.“

„Die Lage ist unter Kontrolle“, hieß es gegen 8.30 Uhr von der Dortmunder Polizei. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam sollte herausfinden, wie genau es zu dem Unglück auf der A45 kommen konnte.

Während der Bergung musste die A45 in Richtung Dortmund voll gesperrt werden. Die Polizei bat Autofahrer, den Bereich zu umfahren. Zunächst war unklar, wie lange die Sperrung andauern würde; am Sonntagnachmittag hatte die Polizei zumindest einen Fahrstreifen der Autobahn wieder für Auto- und Lkw-Fahrer freigegeben (mit Stand von 16.52 Uhr). Seit Sonntagabend ist auch der Rest der Richtungsfahrbahn wieder für den Verkehr frei.

Klassenfahrt nimmt dramatisches Ende

Die Klassenfahrt nach England wurde nach dem Unfall abgebrochen. Statt nach Großbritannien geht es für die Schüler nun zurück ins hessische Marburg.