NRW: Frische Brötchen an Silvester und Neujahr – wann Bäcker öffnen dürfen

Aus und vorbei. Das Jahr 2024 verabschiedet sich dieser Tage mit einem großen Knall. Viele Menschen in NRW verbringen den Jahreswechseln gemeinsam mit Freunden oder Familie.

Viele starten den gemeinsamen Tag mit einem ausgiebigen Frühstück oder Brunch. Dabei dürfen frische Brötchen auf dem Tisch natürlich nicht fehlen. Doch haben die Bäcker an Silvester und Neujahr überhaupt geöffnet?

NRW: Wo bekomme ich Silvester frische Brötchen?

Zu Silvester 2024 ist die Lage ganz klar. Weil der letzte Tag des Jahres auf einen Dienstag fällt, können Bäcker ganz normal öffnen. Und auch für Neujahr ist die Regelung deutlich weniger komplex als noch im Vorjahr.

Denn im Jahr 2023 fiel Silvester auf einen Sonntag. Das hatte Konsequenzen für die Öffnungszeiten von Bäckern an Neujahr. Schließlich sieht das Ladenöffnungsgesetz NRW vor, dass auch Bäcker an Feiertagen, die auf einen Sonn- oder Feiertag fallen, geschlossen bleiben müssen. Doch dieses Szenario tritt zum Jahreswechsel 2024/2025 nicht ein.

Öffnungszeiten der Bäcker an Neujahr 2025

So greift an Neujahr 2025 Paragraf 5 der des Ladenöffnungsgesetzes NRW, in dem es heißt:

„Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden.“

Wie an jedem Sonntag dürfen Bäcker also an Neujahr 2025 in der Regel über fünf Stunden öffnen. Ob du in der Filiale deines Vertrauens dann aber auch frische Brötchen bekommst oder die Angestellten am ersten Tag des Jahres noch freihaben, hängt von der Entscheidung des Betreibers ab. Diese wird in den Tagen vor dem Jahreswechsel per Aushang bekanntgegeben.

Eine weitere Ausnahme gilt für Bäcker in Flughäfen, Bahnhöfen oder an Tankstellen. Sie dürfen Reisende auch Neujahr ganztägig mit Proviant versorgen.