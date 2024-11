NRW: US-Amerikaner kauft beim Bäcker ein – seine Fans sind schockiert: „Du wurdest abgezockt“

Über 57.000 Follower verfolgen mittlerweile die Tests des US-Amerikaners Ryan Kim bei Instagram. Auf seinem Account „Ryaneatss“ nimmt er in seiner neuen Heimat NRW, aber auch anderen Ecken des Landes vor allem deutsche Spezialitäten unter die Lupe.

Dabei sind seinen Ideen mittlerweile kaum mehr Grenzen gesetzt. Ob Menschen auf der Straße nach ihren Lieblingsgerichten fragen oder seine Follower um Tipps bitten – der US-Amerikaner, der mittlerweile in der NRW-Stadt Köln lebt, hat schon allerhand probiert. In einem seiner neuesten Videos hat er sich kürzlich bei einer Bäckerei überraschen lassen.

NRW: US-Amerikaner erwartet Überraschung

„Überrasche mich“, mit diesen Worten spazierte Ryan in eine Bäckerei-Filiale in NRW. Seine Mission: Mit zehn Euro losziehen und möglichst viele Back-Spezialitäten mit nach Hause zum Probieren nehmen.

+++ Ruhrgebiet: Restaurant feiert Neueröffnung – du ahnst nicht, was hier ein Schnitzel kostet +++

Doch schon beim Gang nach draußen war dem Amerikaner die Enttäuschung sichtlich anzumerken. Mit zwei Tüten in der Hand bewaffnet, sorgte er schnell für Realität. Denn für seine zehn Euro hatte Ryan bei der Bäckerei gerade mal zweierlei bekommen. So kostete ihn ein „Frühstücks-Kebap“, wie er das belegte Sandwich in seiner Hand nennt, schon fast sechs Euro.

In der zweiten Tüte wurde ihm immerhin eine regionale Spezialität aus NRW eingepackt: Ein Weckmann. Er sollte den Ami 2,50 Euro kosten. Seine Zuschauer gehen bei diesem Anblick auf die Barrikaden!

Zuschauer wittern „Abzocke“

Denn das Ryan Kim für seine zwei Teile bei der Bäckerei fast zehn Euro los wurde, ist für viele eine Frechheit. „Du wurdest abgezockt, es tut mir Leid“, wird so etwa ein Follower auf Instagram deutlich. Ein anderer vermutet: „Du hättest viel bessere Dinge für zehn Euro bekommen können, wenn du sie dir selbst ausgesucht hättest.“ „Bäckereien in Deutschland sind Abzocke“, heißt es außerdem in der Kommentarspalte.

Weitere Themen aus NRW haben wir hier für dich zusammengefasst:

Auch der US-Amerikaner sollte seine Aktion beim NRW-Bäcker schnell bereuen. „Was für eine Zeit , in der wir leben“, konnte er sich auch nach dem Probieren seiner frisch eingekauften Back-Produkte nicht verkneifen. Bleibt zu hoffen, dass er bei seinem nächsten Test wieder mehr Erfolg haben wird.

Kürzlich hatte der Ami in Dortmund ein Imbiss-Schnäppchen machen wollen. In der Pott-City landete er dann durch Zufall in einer absoluten Kult-Bude und konnte es sich nicht verkneifen, hier die Currywurst zu probieren. Wo er landete und was sein Fazit zur Ruhrpott-Spezialität war, liest du hier >>>.