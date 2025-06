Wetter in NRW stürzt komplett ab – kurz nach dem Unwetter passiert es

Das Wetter in NRW dreht zum Wochenende hin voll auf. Schon am Freitag (13. Juni) steigen die Temperaturen vielerorts über die 30-Grad-Marke. In den meisten Landesteilen wird es ein herrlicher Sommertag. Nur im Bereich der Eifel drohen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf kurze Hitzegewitter.

Am Samstag soll es dann richtig krachen! Die DWD-Meteorologen sprechen von erhöhter Unwetter-Gefahr, rechnen im Tagesverlauf mit kräftigen Gewittern in NRW. Dabei drohen mancherorts Starkregen, Hagel und Sturmböen. Nach den Unwettern wendet sich das Blatt.

Wetter-Wende in NRW – schon am Sonntag

Es wird richtig heiß am Samstag in NRW. In der Spitze sollen es bis zu 35 Grad werden. Die schwüle Hitze entlädt sich im späteren Verlauf des Tages in heftigen Gewittern. Reinigend werden die einigen sagen, die bei derartiger Schwüle mit Kreislauf-Problemen zu kämpfen haben. Wer Tickets für Open-Air-Veranstaltungen wie dem „Inselfieber“ in Oberhausen hat, wird das vermutlich anders beurteilen.

Fest steht: Zum Ende des Wochenendes dreht sich die Wetterlage in NRW wieder. Die DWD-Experten rechnen zwar in der ersten Tageshälfte noch mit Schauern und teilweise kräftigen Gewittern, vor allem im Osten des Landes. Danach soll es zunehmend trocken bleiben. Von der Hitze des Vortags kann dann keine Rede mehr sein.

Temperatur-Sturz in NRW

Nach 35 Grad am Vortag werden es am Sonntag gerade einmal 21 bis 24 Grad in NRW. In Hochlagen schafft es das Thermometer nicht einmal über die 20-Grad-Marke. Auch zu Beginn der Woche bleibt es zunächst bei den milden Temperaturen, bevor es nach ersten Prognosen im Laufe der Woche wieder schrittweise wärmer werden soll.

Nach den heftigen Regengüssen, die am Wochenende in NRW erwartet werden, soll es dann in der folgenden Woche weitgehend trocken bleiben.