NRW: Säugling in Garten ausgesetzt! Polizei hat fürchterlichen Verdacht

Es müssen ungewöhnliche Geräusche gewesen sein, die eine Frau (52) bei einem morgendlichen Spaziergang am Sonntag in Monheim am Rhein (NRW) vernommen hat. Auf Höhe eine Einfamilienhauses an der Poststraße blieb die 52-Jährige schließlich stehen. Sie betrat den Vorgarten und entdeckte plötzlich ein Neugeborenes!

Der gerade einmal wenige Stunden alte Säugling lag völlig hilflos da, versteckt unterhalb eines Fensters. Die Frau alarmierte sofort die Polizei und nahm das unterkühlte Baby mit zu sich in ihre Wohnung in unmittelbarer Nachbarschaft. Von dort aus brachten Rettungskräfte das neugeborene Mädchen zur Behandlung in eine Kinderklinik in NRW.

NRW: Neugeborenes ausgesetzt – fürchterlicher Verdacht

Die Polizei Monheim ermittelt nun gemeinsam mit den Kollegen aus Düsseldorf, um die Hintergründe aufzuklären. Woher stammt der Säugling? Warum erlitt das kleine Menschenkind dieses entsetzliche Schicksal?

Die Beamten gehen bislang von einem Akt der puren Verzweiflung aus. Der bittere Verdacht der Behörden: Die Mutter muss in einer extremen psychischen Ausnahmesituation sein, um ihr eigenes Kind auszusetzen. Die Polizei appelliert deshalb an die Kindsmutter, sich zu melden, damit sie nach der Geburt und in ihrer psychischen Situation behandelt werden kann.

Schwangerschaft verheimlicht?

Außerdem sind die Beamten auf der Suche nach Personen aus dem Umfeld der Betroffenen. „Möglicherweise ist es der Kindsmutter bisher jedoch möglich gewesen, die Schwangerschaft zu verheimlichen oder sogar zu verdrängen“, mutmaßt die Polizei in NRW.

Um den Fall aufzuklären, bittet die Polizei Monheim auch mögliche Zeugen aus der direkten Nachbarschaft des Fundorts um Hinweise. Du hast in der Nacht auf Sonntag etwas Auffälliges (Personen, Fahrzeuge) in der Nähe der Poststraße gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Monheim am Rhein unter der Nummer: 02173 / 9594 6350.