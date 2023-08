NRW: Vermisste Frau getötet! Polizei nimmt Verdächtigen fest

Schreckliches Verbrechen in NRW! Am Montag (14. August) fand ein Landwirt in Emmerich (NRW) die Leiche einer jungen Frau. Den Horror-Fund machte er gegen 9 Uhr in der Nähe der A3 in Emmerich-Elten.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, ermittelt wegen Totschlags. Zunächst wurde auch eine Mordkommission bestehend aus Kripo-Beamte aus Kleve und Krefeld eingerichtet.

NRW: Vermisste Frau getötet!

Auch ist unklar geblieben, um wen es sich bei der Frau handelte. Deshalb bat die Polizei Zeugen um Hinweise. Insbesondere darüber, ob und welche verdächtigen Feststellungen im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Bereich der Anschlussstellen Elten oder der Beeker Straße gemacht wurden.

Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Getöteten um eine 23-jährige zuvor Vermissten handelt.

Am Montagnachmittag wurde ein Tatverdächtiger (23) festgenommen. Die Motivlage ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen laufen jetzt über eine Mordkommission der Polizei Hagen.