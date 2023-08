NRW: Motorrad rast auf Bürgersteig – Fußgänger tot

Schrecklicher Vorfall am Sonntag (13. August) in NRW. Zwei Spaziergänger haben in den Nachmittagsstunden in der kleinen Gemeinde Lienen (NRW) im Tecklenburger Land an nichts Böses gedacht. Plötzlich rauschte ein Motorrad heran.

Nach Angaben der Polizei Steinfurt geriet das Motorrad aus bisher ungeklärter Ursache auf den Fußweg und rauschte in die beiden Spaziergänger. Für einen 66-jährigen Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen. Die beiden anderen Unfallbeteiligten erlitten schwere bis lebensgefährliche Verletzungen.

NRW: Motorradfahrer verliert die Kontrolle

Es geschah gegen 16.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Motorradfahrer (22) aus Münster über die Holperdorper Straße von Lienen in Richtung Bad Iburg. In einer Linkskurve zwischen der Einmündung Am Schoppenhof und dem Kammweg verlor der junge Mann plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Biker kam von der Straße ab und rammte die beiden Fußgänger.

Zeugen am Unfallort wählten beim Anblick der schwerstverletzten Personen sofort den Notruf und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Unglücksopfer. Für den 66-jährigen Mann aus Lienen sollte jedoch jede Hilfe zu spät kommen. Der Fußgänger verstarb nach Angaben der Polizei noch an Ort und Stelle.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Fußgänger tot – Motorradfahrer in Lebensgefahr

Seine Begleitung, eine 68-jährige Frau, erlitt schwere Verletzungen. Der 22-jährige Biker schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr. Beide kamen nach einer Erstversorgung am Unfallort in Spezialkliniken. Die Polizei sperrte den Unfallort für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis zum Abend ab und hat jetzt die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Es sollte nicht der einzige tödliche Motorradunfall am Sonntag in NRW bleiben. Nach Angaben der Polizei Märkischer Kreis stürzte ein 28-jähriger Dortmunder am Sonntagvormittag auf einer Landstraße zwischen Lüdenscheid und Iserlohn. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.