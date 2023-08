NRW: Frau stirbt bei schrecklichem Unglück – Ausflug endet in Tragödie

Dramatische Szenen am späten Samstagnachmittag (12. August) in NRW. Eine Gruppe von fünf Personen ist nach Angaben der Polizei Wuppertal bei einem Ausflug auf der Wupper in Not geraten. Aus bisher ungeklärter Ursache kenterte die Gruppe gegen 17.15 Uhr mit einem Kanu auf dem Fluss in Solingen.

Vier der fünf Beteiligten konnten sich aus eigener Kraft ans Ufer des Flusses in NRW retten. Eine Frau (47) schaffte es jedoch nicht, sich selbstständig zu befreien. Für die 47-jährige Kanu-Fahrerin sollte jede Hilfe zu spät kommen.

NRW: Frau verunglückt bei Wochenend-Ausflug

Zwar versuchten die vier Begleiter alles, um die verunglückte Frau aus dem Wasser zu retten. Doch als sie es schafften, sie unter dem umgekippten Kanu hervorzuholen und ans Ufer zu bringen, zeigte sie bereits keine Lebenszeichen mehr. Die Gruppe wählte den Notruf und leistete Erste Hilfe.

Nachdem die Rettungskräfte am Unglücksort in der Nähe der Ortschaft Papiermühle in Solingen eintrafen, übernahmen sie die Reanimationsversuche. Die 47-Jährige kam schließlich sofort auf die Intensivstation. Doch das medizinische Personal konnte nichts mehr für das Unglücksopfer tun. Die 47-Jährige verstarb kurze Zeit später in der Klinik.

Tödliches Unglück in NRW: Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei hat nach dem tödlichen Unglück die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten wollen herausfinden, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Dazu hat die Polizei am Sonntag zwei Kanus sichergestellt, die am Vortag wegen des hohen Wasserstands und der starken Strömung aus Sicherheitsgründen zunächst am Unglücksort geblieben waren.

Während der Rettungsarbeiten am Samstag und zur Bergung der Kanus am Sonntagvormittag wurde die Landstraße 74 gesperrt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.