In NRW kommt es regelmäßig zu unschönen Übergriffen. Das zeigte in der Vergangenheit auch der Karneval in Köln, wo zahlreiche Frauen sexuell belästigt wurden.

Jetzt hat sich in der NRW-Stadt erneut ein Mann an einer jungen Frau vergangen. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Täter zu fassen.

NRW: Mann vergeht sich an junger Frau – „Massiver Übergriff“

Nach Angaben der Polizei Köln hat sich das Szenario am Samstagabend (26. April) im Zeitraum zwischen 21.20 und 21.40 Uhr abgespielt. Ein Mann, der etwa 23 bis 25 Jahre alt ist, soll eine junge Kölnerin an der Frankfurter Straße im Stadtteil Mülheim sexuell bedrängt haben. Die Polizei spricht von einem „massiven Übergriff“.

+++ Auch interessant: Köln: Explosion im Zentrum ++ Verdächtiger stellt sich +++

Nach Angaben der Frau aus NRW ist der Mann etwa 1,80 bis 1,90 groß, durchtrainiert und hat einen Bart. Seine Haare seien braun-schwarz gelockt und zum Pferdeschwanz gebunden gewesen. Beide Unterarme seien tätowiert, darunter eine Frau als Motiv. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Täter ein Top in den Farben Schwarz, Rot und Weiß mit weiten Ärmeln und weiße, höhere Sneaker.

+++ Passend dazu: NRW: Polizei stoppt Auto mit Kind an Bord – Beamte entsetzt! „Besonders verantwortungslos“ +++

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Nach Angaben der Polizei sei die Jugendliche vor dem Überfall am Mülheimer Bahnhof in einen Bus in Richtung Wiener Platz eingestiegen und habe im hinteren Teil Platz genommen. Dort habe ihr der spätere Tatverdächtige aus NRW gegenüber gesessen und sie bereits aufdringlich angestarrt.

Hier mehr lesen:

Als sie an der Elisabeth-Breuer-Straße ausstieg, sei ihr der Mann, der Deutsch mit Akzent sprach, gefolgt und habe sie mit anzüglichen Rufen und Pfiffen belästigt. Kurz darauf soll der Übergriff stattgefunden haben. Schließlich habe die Geschädigte sich losreißen und am Wiener Platz eine Passantin ansprechen können, die sofort die Polizei verständigte. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise können unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de übermittelt werden.