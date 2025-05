Tragisches Unglück in NRW: 15-Jähriger von ICE erfasst – tot!

Am Mittwochabend kam es in Ennepetal in NRW zu einem tragischen Unglück. Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, ist ein 15 Jahre alter Jugendlicher von einem ICE erfasst worden. Gegen 23.35 Uhr soll der Lokführer eines ICE, der in Richtung Wuppertal unterwegs war, diesen Zusammenstoß gemeldet haben.

Die sofort alarmierten Rettungskräfte eilten schnellstmöglich zum Unglücksort, doch für den 15-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Wie es zu dem Unglück kommen konnten und warum sich der Junge auf den Gleisen befand, ist bisher nicht klar.

Die Unglücksursache ist noch unklar

In unmittelbarer Nähe des Unglücksortes befindet sich der Bahnhof Ennepetal. Ermittler prüfen jetzt, ob eine mögliche Abkürzung über die Gleise eine Rolle gespielt haben könnte. Mehrere Angehörige und Freunde des Verstorbenen mussten vor Ort vom Rettungsdienst, der Feuerwehr sowie von Notfallseelsorgern betreut werden.

Auch der Lokführer, der unter Schock stand, wurde abgelöst. Derweil blieb die Bahnstrecke zwischen Hagen und Köln für mehrere Stunden gesperrt, um alles weitere zu klären und abzusichern. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zum Unglück aufgenommen.